梅山青年活動中心倒閉 竟想賣給高市府

2018-03-20

透過藍委協調桃源區公所 盼以500萬賣價 彌平虧損

〔記者陳鈺馥、王榮祥／綜合報導〕中國青年救國團以每坪約七．八元月租金，承租國有地經營梅山青年活動中心倒閉後，竟透過國民黨立委「協調」桃源區公所提計畫，擬將建物以五百萬元賣給政府，彌平營運不佳虧損；民進黨立委陳其邁批評，這不符合「預算法」規定，救國團應在租約到期後，將建物無償贈與國家。

市府：應無償提供地方政府使用

對此，高市原民會主委谷縱．柯勒芳安表示，該中心所用土地屬於中央管轄原民區公有保留地，如何使用應尊重中央政府。谷縱表示，當初是救國團與桃源區公所對此建物後續有想法，並談到價購，他認為救國團經營活動中心時，已經在土地租金上獲得極優渥待遇，此時應該無償提供地方政府使用，比較合理。

據了解，救國團向原民會承租高雄市桃源區共七七一一平方公尺（約二三三二坪）原住民保留地，用以經營梅山青年活動中心，年租金為廿一萬八千餘元，租期至二○二○年十二月底，平均每月租金一萬八千元，換算每坪月租金約七．八元。

知情人士透露，一九九七年救國團出資，在承租的土地上興建一棟有四十間住宿客房的全新建物，作為梅山青年活動中心及辦公廳舍。但○九年莫拉克颱風重創南橫公路，該中心無法營運，因人事及相關維護費用，至今累計虧損高達五百多萬元，成為救國團欲立即處理的賠錢貨。

國民黨立委孔文吉表示，他是梅山青年活動中心主委，兩年前救國團找上他，希望政府以「最低價格」認購建物，補償相關興建損失，桃源區公所也希望活動中心轉型成農產銷售中心，所以才會居中協調。

「有點愧疚沒能促成！」孔文吉指出，救國團是「半買半送」，桃源區公所寫了個計畫擬出一點錢，要請高雄市政府、原民會能否共同出錢買下，但計畫送至高雄市原民會便卡關，「現在我也使不上力！」

民進黨立委陳瑩質疑，梅山青年活動中心自一九八一年起無償占用原保地，一九九○年後才依「原住民保留地開發管理辦法」承租迄今，但當年承租名目已不符合規定，沒有道理現在還要政府出五百萬元買建物，「這有強姦兩次的感覺」，若租約到期，應無償拆屋還地，或無償贈與市府。

陳其邁強調，黨產會應立刻調查救國團何以能用不相當對價，取得原住民保留地開青年活動中心，歷年少算的租金都要救國團歸還，政府購買不符合「預算法」規定，建物應無償贈與國家。