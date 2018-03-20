兩岸論述惹議 柯︰先避免僵局 減少衝突

2018-03-20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨黨內高層評估年底是否與台北市長柯文哲合作，關鍵點是今年台北、上海雙城論壇。對此，柯文哲昨坦言，目前雙城論壇有點麻煩，因上海台辦主任李文輝被禁止來台，「還沒想到怎麼去談判」。

知情人士透露，若柯文哲在雙城論壇召開期間的言行「沒捅出樓子」、「安全過關」，民進黨就會敲定與柯合作、禮讓柯參選北市長。柯文哲昨出席活動後受訪表示，自己的兩岸論述是先決定戰略，再決定戰術，現在的戰略是先避免僵局，減少衝突，降低緊張，在這戰略目標下再調整。

至於柯文哲今年是否出席在台北舉辦的雙城論壇？柯回應，現在有個麻煩，上海台辦主任李文輝被陸委會禁止入境，要辦總是要雙方先談判，但人不能來，還沒想到要怎麼談。

另外，柯文哲前天出席活動提到，他舉垃圾費隨袋徵收政策例子，指只有在雙北市有，其他地方沒有做，所以他認同中共前領導人鄧小平的改革開放理論，要讓一部分的中國人先富起來。北市府施政，會先設定哪個地區比較容易做的就先做，試辦成功再往外推，「怎麼會被扯到變成我推崇鄧小平，抹紅也不要抹成這樣子！」

另外，柯文哲為了拚連任，積極拜訪藍綠政壇大老，柯昨天說，他常去拜訪政壇前輩，包括親民黨主席宋楚瑜、前總統李登輝、前總統陳水扁、王金平院長。他說，王金平在立法院做了四十年，就像是中華民國現代史的活字典；至於兩人上次會面有沒有談到「兩岸一家親」論述，柯僅說，「還沒有機會談到那裡」，但有思考怎麼去降低緊張、減少衝突的可能性。

王柯餐會臨時取消

王金平昨晚原預計出席一場餐會，柯文哲也會前去，但下午傳出王、柯最後都決定不出席。北市府發言人劉奕霆表示，市長因另有行程安排，故不出席餐會。