「不必看雙城論壇」 姚文智︰柯與民進黨已無合作基礎

2018-03-20

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨高層評估，若台北市長柯文哲在今年雙城論壇召開期間言行「安全過關」，就會敲定年底選舉與柯合作。爭取民進黨北市長提名的立委姚文智及前副總統呂秀蓮昨都不以為然，呂還諷刺，「柯要演也能演得出來」。

對於若再禮讓柯文哲，民進黨如何紓解基層及支持者對柯反彈？黨內負責相關選舉事務的操盤手表示，民進黨對此要以最嚴肅方式面對，該人士也意有所指說，民進黨「會有步，不會沒步」，柯文哲在雙城論壇的表現只是其中一步。

呂秀蓮諷刺，「民進黨內部有些人看起來跟柯文哲關係匪淺，捨不得切割」、「柯要演也可以演得出來」，應要檢驗一個人的一生，而非一時。

姚文智表示，他不認為單一的雙城論壇，就會決定民進黨提名，且柯文哲與民進黨價值不同，不只在於兩岸，而是柯的價值理念及提出的戰略，最後結論都與國民黨一樣，民進黨與柯已經沒有任何合作基礎。

對於柯文哲近來頻拜訪藍綠陣營大老，姚文智批評，柯是在「撩老喬事」，柯當市長四年來，眼睛只向著大老、高層，作風就是「黑箱喬事」，價值及行為理念都與過去完全背離，「柯文哲選舉走高層，我走基層。」

呂秀蓮認為，柯文哲四年前就玩過藍綠通吃，柯也照顧過國民黨中央委員連勝文和前總統陳水扁，「做為醫生他是對的，但這條件這次不太一樣。」

至次呂秀蓮稱手中有一份關於柯文哲的資料，會讓支持柯的人感到慚愧。呂秀蓮昨表示，只要民進黨宣布禮讓柯，她一定會公布這份資料，希望民進黨慎重。