出招向黨中央要資源 韓國瑜︰至少給碗滷肉飯

2018-03-20

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市黨部主委韓國瑜被視為國民黨下屆高市長熱門人選，不料他上週在北市黨部無預警領表登記台北市長初選，隨即撤銷，引發外界關注；經幾天沉澱，韓國瑜昨天在多位高市議員陪同下公開說明，強調一切都是為了向黨中央爭取資源，「高雄不需滿漢全席，但至少應給一碗滷肉飯！」

至於是否代表國民黨參選下屆高雄市長？韓國瑜認為目前還有議員初選協調作業要忙，太快宣布參選會一團亂，因此希望晚一點再說明，一旦宣布要參選，就會把戶籍遷到高雄，哪裡勞工多、賣菜的多，就遷到哪裡。

韓國瑜表示，因高雄黨部資源匱乏，先前已向黨中央發出兩次求救訊號，爭取資源，但一直沒獲得回應。上週五他刻意選在下午三點半到台北市黨部登記，沒有新聞界在場，領表完馬上聯繫黨主席吳敦義，高層也馬上有善意回應，說一定重視大高雄地區、一定調撥資源，但也拜託他少做防空演習。

他指出，身為黨部主委怎會不記得需要哪些資料？這次動作是以去留發出強烈訊號，請黨中央重視高雄；高雄黨部完全沒資源，除了選市長、還得輔選卅五位提名議員、數百位里長，他不要求滿漢全席，但一定要有一碗滷肉飯。

對此，民進黨高市黨部主委黃彥毓指高雄鄉親很單純，對國民黨改變原抱著期待，結果韓國瑜搞曖昧不給交代，還被發現原來戶籍仍在台北，不管韓要不要選市長，既然當了黨部主委，應拿出點誠意把戶籍遷到高雄。