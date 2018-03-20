脫韁韓國瑜 惡化國民黨高雄選情

2018-03-20

〔記者林良昇、鍾泓良、王榮祥／綜合報導〕國民黨高雄市黨部主委韓國瑜，上週五無預警登記參選黨內台北市長提名初選未果，引發黨內高度震撼，都對韓國瑜的行動感到不可思議，藍營在高雄市長的人選更顯難產，地方更認為，韓的舉動反覆，讓藍營高雄市選情更雪上加霜。

被視為是黨中央欽定參選高雄市長人選的韓國瑜，不但未在預訂的三月七日宣布參選，還在上週五無預警登記參選台北市長提名初選，最後未完成手續，引發黨內震撼，就連原本力挺韓的國民黨主席吳敦義也未被知會。

國民黨台北市長參選人丁守中昨接受廣播訪問，主持人追問，韓會參戰北市是因為前市長郝龍斌擔心丁守中出線，甚至有所謂「倒丁聯盟」；丁守中表示，完全沒有預料到韓打算登記參選北市長初選，自己過去有跟郝龍斌合作過，相信郝不會這樣做。

國民黨高雄市長參選提名，目前僅有國民黨立委陳宜民表態有意角逐，而被視為「當然」人選的韓國瑜上週「神來一筆」，引發藍營中央、地方震撼，地方還有議員重批韓沒誠信，在民進黨已確定推出立委陳其邁參戰下，國民黨面臨「無人敢戰」困境，對國民黨高市選情是雪上加霜。

黨中央對於韓國瑜是否參選，採「由他自己決定」的態度；韓國瑜近日也與地方人士會談，指是否參選近期會有結果，但黨內預估，韓參選高雄市長機率恐怕不高，甚至會連帶影響到高市議員選情崩盤。

陳宜民斥韓是輔選毒藥

有志代表國民黨參選下屆高雄市長的立委陳宜民，昨天對於韓國瑜快閃登記台北市長初選、戶籍沒遷高雄市的作為提出強烈批判，質疑他心不在高雄，已不適合再擔任黨部主委。

陳宜民直言，以韓國瑜這麼多變、沒信用的言行，以後輔選恐變成票房毒藥；現在高雄市決定先提名市議員參選人再提名市長參選人，沒辦法產生母雞帶小雞的效果，對選情不利，韓國瑜自己也不是很願意戰高雄市，曾對他說有「九成九」的機率不會選，除非黨中央要他參選，他研判韓可能不會參選。

也參選過高雄市長的立委黃昭順則謹慎表示，對於韓國瑜的作法與說明都尊重，這個時候還不容易評估對選情的影響。