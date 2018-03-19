新聞分析》注意王岐山

2018-03-19

記者鄒景雯／特稿

中國的領導班子底定了，透過這些人物面孔，未來五年，對岸的政經政策輪廓，已可逐步勾勒而出。果然出任國家副主席的王岐山，今後將主責中國最艱鉅的對美關係工作，儘管不按傳統國際政治牌理出牌的川普總統，近來好似不斷對習政權給出下馬威，但是面對勢必詭譎的這場博弈，台灣一定要提高警覺。

因為，台灣是局中人，不是旁觀者，不能只是輕鬆的看戲。不講別的，當美國急吼吼地要求中國削減一千億美元順差，否則不惜貿易戰開打的同時，川普正式簽署台灣旅行法案，鼓勵台美各層級官員互訪，公開提升兩國的實質關係，這個舉動，不必懷疑，當然是在打「台灣牌」，彷彿是對著北京投出高速直球，就看習近平要如何揮棒。

很清楚的，川普的目標是美國利益，「台灣牌」是他梭哈（show hand）中國的另一手。因此，政府浸淫在台灣旅行法的喜悅，只要一天就好，必須馬上集中精神掌握美中之間一切的進退，以確認台灣利益是否維持在最大化。尤其是王岐山這個人現在派上檯面，按照他過去的履歷，以及季辛吉與美國政商界長期與之打交道的觀感，他具有為中國化妝的「能力」（論理）與「實力」（籌碼），我們絕對不能大意。

這陣子，中國國台辦叫囂台灣不要「挾洋自重」，事實上，剛好相反。特別在台灣議題上，這是自一九七二年以來，中美三公報一路的本質，非得拉著美國跟他複誦一個中國，否則中國好似就無法存在一般，台灣有腦袋的人，一定要注意中國接下來會如何「挾洋自重」。

王岐山，肯定是個挾洋的高手。二○一五年，政治經濟學家福山到中南海與時任中紀委書記的王岐山有番會面，相當能反映王岐山的性格，不論外界能否同意他「中國的事情運行要很慎重」，「不能讓十三億人走懸崖峭壁」的辯護，或者即使對其所謂「司法一定要在黨的領導之下進行，這是中國特色」嗤之以鼻，也不得不承認，這名掃遍政敵的「反腐沙皇」，不但至今未被推翻，還按照習王兩人的既定劇本，一步一步，毫無偏差的，走上了讓世界開口忘闔的境地。這樣的對手，台灣勢必要有所認識。

一個研究中國歷史的人，居然可以成為處理中國經貿危機的領導人，有人這樣描繪王岐山：務實面對中國的問題，深入研究，提出解決。戰略與戰術分得清楚，明白什麼是不可讓的底線，什麼又是可以犧牲的短期利益。就算以上這是高壓統治下的溢美之詞，但是在台灣普遍看短不看長的政治文化下，我們的政治菁英需要自問，在此後的美中台棋局中，台灣維護獨立自主的戰略與戰術又是什麼？