習王結盟 李克強形同被架空

2018-03-19

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國第十三屆全國人民代表大會十八日選舉國務院總理、國家監察委員會主任等職位，經近三千名人大代表投票表決，李克強確定續任總理，但在習近平和王岐山「習王體制」下，李的權力形同被架空。此外，負責監察全體公職人員、位高權重的國監委主任，由中國共產黨中央紀律檢查委員會副書記楊曉渡出任。

中國若出問題 可由李背黑鍋

中國第十三屆全國人大第一次會議即將進入尾聲，國家主席習近平十八日提名李克強續任下屆國務院總理，李最終獲得二九六四票同意、兩票反對、零票棄權，順利邁入第二個任期。不過，習近平及栗戰書、汪洋等中共中央政治局常委，日前分別以「全票」連任或新任國家職務，王岐山當選國家副主席也僅有一票反對，李克強卻拿到兩票反對，結果相對「黯淡」。

在習近平日益集權下，名義上為中國政壇「二號人物」的李克強，權力明顯被瓜分。美聯社指出，總理一職傳統上為中國首席經濟官員，但習近平和李克強的「習李體系」，在二○一五年中國股災後全面瓦解，習逐漸架空李的經濟地位，改提拔中共中央財經領導小組辦公室主任劉鶴。本次人大針對國務院機構進行改革後，人民銀行行長等重要職位預料將由習派人馬出任，李幾乎無法插手經濟層面。

與李克強同屬「團派」的前廣東省委書記胡春華、前國家副主席李源潮等，如今也不受重用，再加上王岐山出任具外交實權的國家副主席，李的角色更可有可無。

香港時事評論家劉銳紹指出，習不想造成無謂衝擊，才允許李續任；倘若中國經濟出現問題，也可由李「背黑鍋」。北京清華大學前政治學講師吳強則說，李是否被邊緣化尚待判斷，但習李二人關係確實生變，已是主導者與附庸者，李成近三十年「最弱總理」。

習王得力幕僚 楊曉渡掌國監委

另一方面，人大同日另選出備受矚目的國家級反貪腐機構「國家監察委員會」主任人選，由中共中紀委常委兼副書記、中國監察部部長楊曉渡出任，共計二九五三票同意、六票反對、七票棄權。英國廣播公司（BBC）指出，現任中共中央政治局委員楊曉渡，是習近平和王岐山的得力幕僚，包括習近平調任上海市委書記時，楊擔任上海市委常委；以及在中共十八大後，成為時任中共中紀委書記王岐山的副手。

外界質疑國監委是超級機構

針對外界質疑國監委是缺乏監督的超級權力機構，楊曉渡在此次人大會議期間曾指出，過去的反貪腐體系只適用於黨員，無法監督黨員以外的公職人員，因此，國監委的設立旨在「填補缺漏」。人大會議預計在廿日通過「國家監察法」，確立國監委合法執法的法源架構。