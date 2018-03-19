柯Ｐ拜會王金平、宋楚瑜

2018-03-19

〔記者邱燕玲、楊淳卉、鄭鴻達、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲尋求連任，四處拜會藍綠陣營大老請益。前立法院長、國民黨立委王金平昨受訪表示，約一個月前，柯文哲有來拜會他，談了兩個多鐘頭，兩人今晚還會與幾個朋友一起在西華飯店吃飯。

今晚柯王餐敘

對於柯文哲的「兩岸一家親」遭到綠營基層的抨擊與不諒解，王金平表示，其實宗教界最常講「兩岸一家親」，何況「兩岸一家親」也不是統一。

至於柯文哲一個月前拜會時，有無抱怨自己遭到外界誤解？王金平笑而不答；另對柯有無詢問國民黨台北市長的提名狀況，以及兩岸言論如何拿捏等，王都未多回應，只說兩人「聊了很多」。

此外，柯文哲因深知外界對他兩岸發言不滿，上任後曾私下找上多方人士詢問兩岸發言及與中國互動「分寸」應如何拿捏，諮詢對象包括多名綠營高層人士，以及與柯關係良好的親民黨主席宋楚瑜。

對於柯文哲是否曾徵詢宋楚瑜有關兩岸論述的意見，台北市政府發言人劉奕霆表示，柯文哲本就會針對市政不定期請教政治界前輩建議，因為是私人行程，不清楚談話內容。

不過有市府高層透露，柯文哲會定期拜訪宋楚瑜，見了面或多或少會談到市政或是選舉相關議題。他說，柯很清楚「兩岸一家親」讓一部分人不認同，只是不解為何在去年達到不滿高峰；柯認為應透過更多論述，說服民眾了解他的想法，所以才會去請教大老意見。

立法院親民黨黨團總召李鴻鈞指出，在他印象中，宋楚瑜、柯文哲兩人最近一次的碰面是在林國成兒子婚禮上的公開場合，或是之前的「民主開新營」活動，據他了解，兩人後續並無進一步見面或會談。

李鴻鈞表示，兩岸雙城論壇行之有年，並非柯首創，這是城市外交，柯文哲所提到的「兩岸一家親」概念，其實在宋楚瑜更早之前訪中時，就已經提出；李強調，親民黨最重視務實、理性及中道，是要讓台灣有國際空間，最重要的就是堅持宋所說的「台灣價值」。

此外，有綠營人士建議柯「不要讓中國討厭你」，還有人向柯分析，台灣與中國互動管道應「多線進行」，形成多股力量，柯則可在此著力，打破過去國民黨當中國代理人的買辦模式，讓中共無法集中對台灣侵略。