雙城論壇柯Ｐ言行若過關 民進黨將禮讓

2018-03-19

北市府透露：雙方都派副市長 柯文哲不出席

〔記者楊淳卉、沈佩瑤／台北報導〕民進黨年底台北市長選舉布局不急著掀底牌，據了解，黨內高層評估是否與台北市長柯文哲合作，關鍵點就是今年的雙城論壇，若柯在雙城論壇召開期間的言行「沒捅出樓子」、「安全過關」，民進黨就會敲定與柯合作、禮讓柯參選北市長。

北市府高層則透露，日前上海台辦主任李文輝來台遭陸委會拒絕，勢必對雙方溝通有所影響，「雙城論壇辦還是會辦，只是辦的時間和議題，還要再溝通」；為避免交流被政治解讀，兩市都擬派副市長層級出席雙城論壇，意即柯文哲不參加論壇，副市長為官方代表。

知情人士指出，民進黨主席、總統蔡英文曾私下透露北市長選戰的想法，就是「一定要贏，不能讓國民黨漁翁得利」。不過，民進黨基層想的「不是輸贏，而是價值」，主張「絕對不能禮讓柯Ｐ」，未來能否說服基層接受柯文哲，值得觀察。

小英：不能讓國民黨漁翁得利

柯在去年七月雙城論壇致詞中提及「兩岸一家親」、「兩岸命運共同體」等語，引爆綠營不滿。蔡總統今年一月與柯私下會面時，也談及柯與民進黨在兩岸態度不同。

知情人士指出，今年雙城論壇應會比去年的時間點早，民進黨是否禮讓柯，「雙城論壇本來就是指標」；由於卡到雙城論壇時間，黨內對北市布局最快五月才開始討論，決定提名一定是往後延，「快不了」。

他並提醒，雙城論壇對柯是很大考驗，即使柯未出席論壇，但在論壇召開期間，柯的「一言一行」都要謹慎、取得平衡點，「不要刺激到綠營的選民」，「柯市長號稱智商一五七，應該有智慧化解這個問題」。

「勿刺激綠營選民」

對於外界關注雙城論壇舉辦的時程，甚至是否可能取消一事，台北市副市長鄧家基昨說，四月底太趕了，來不及籌備，但雙方仍有意願、且朝舉辦雙城論壇的方向進行；而要設定怎樣的議題才能讓人民有感，尚無定論，加上考慮現階段兩岸氛圍，不管是舉辦時間、討論議題，都要避免對兩岸造成太大衝擊，不希望讓城市交流變調。

民進黨立委吳思瑤直言，綠營支持者對於柯的反彈，近來已經超乎想像，她最近因為助選主持在全國跑，有支持者痛罵「若再禮讓柯，就不投民進黨提名的縣市長」；她認為，即使柯在兩岸發言做出調整，恐怕一時也難以紓解綠營支持者對柯的反彈情緒。