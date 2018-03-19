婦聯會捐紅會花蓮賑災 黨產會查是否專款專用

2018-03-19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕花蓮震災後，黨產會核准婦聯會動支八千四百多萬元捐助花蓮賑災，其中一筆捐給慈濟的五百萬元，因慈濟無法專款專用退回；另捐給紅十字會的一千萬元，黨產會也正密切追蹤是否專款專用。

知情人士透露，花蓮二月六日發生強震，造成不小災情，紅十字會總會長王清峰致電婦聯會主委雷倩，指總會無法募款也沒有錢，希望婦聯會捐款一千萬元。但因黨產會已凍結婦聯會三百八十五億元資產，雷倩稍晚致電黨產會官員，表示要捐一千萬元給紅十字會賑災。

黨產會聞訊告知雷倩，不能只捐給「敏感性團體」紅十字會，若要捐款中央政府、其他慈善團體也應一併納入，且須「專款專用」；後來婦聯會分別捐款紅十字會、花蓮縣政府、中華基督教救助協會、婦聯會花蓮縣分會、慈濟、衛福部等單位。

由於婦聯會以救災名義要黨產會破例，先以口頭答應可動支名下資產，事後再憑收據追認，官員當場要求雷倩，須讓黨產會派人出席常委會議，以便當場向主委林峯正回報捐款方式是否可行，黨產會因此首度踏入「官夫人」常委會議坐鎮。

黨產會發言人施錦芳表示，婦聯會捐給慈濟的五百萬元，因慈濟說無法專款專用，這一筆錢黨產會已要求歸還；至於婦聯會捐給紅十字會的一千萬元及其他款項，都須專款專用。