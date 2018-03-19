昔救國團查禁書 李敖也難逃毒手

2018-03-19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕知名作家李敖昨辭世，他曾因聲援黨外異議人士淪為國民黨階下囚，黨產會調查發現，中國青年救國團在過去戒嚴時代長期配合警總戕害言論自由，要求所屬單位每月清查警總公告禁書名單，連李敖所著「千秋．冤獄．黨」一書，也難逃救國團毒手。

救國團每月發行的「團務通訊」雜誌，長年登載台灣警備總司令部來函查禁的書刊目錄，並指示救國團各單位配合清查，每期查禁書刊包羅萬象，只要是警總認定的「匪幹作品」、黨外雜誌都被禁，李敖所寫的「政治．女人．蛇」等多本著作也不行。

黨產會委員指出，當年由蔣經國成立的中國青年反共抗俄救國團，肩負查緝禁書的反民主任務。

據救國團刊物「團務通訊」所列禁書名單，中國文學家余冠英的「唐詩選注」，被列為匪幹作品查緝，「中國醫藥學」一書因散佈無產階級專政邪說被禁，李敖作品「放屁．放屁．真放屁」因批評政府遭管制。

在黨外雜誌部分，列入禁書的包含「這一代雜誌」、「進步雜誌」、「深耕雜誌」等書刊，連金庸小說「射鵰英雄傳」、「世界小型武器」英文書、作家李筱峰「叛徒的告白」、詩人郁達夫所著「郁達夫全集」也被禁。

民進黨立委賴瑞隆表示，救國團對外自稱服務青年，但在戒嚴時代服膺警總政策，充當警總打手，為國民黨進行社會控制、箝制青年思想，連美學大師朱光潛「給青年的十二封信」一書都禁，顯示救國團不容開明思潮存在。