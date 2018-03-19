婦聯會勞軍捐 國民黨主導分配

2018-03-19

黨產會搜回五箱資料 找到為連宋配、馬蕭配輔選證據

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會三月五日直搗婦聯會，進行長達十二小時地毯式調查，最後帶回五箱資料。據了解，這批檔案不僅有七十四份國民黨與婦聯會、軍友社協調如何分配勞軍捐的會議紀錄，更有婦聯會配合國民黨指示，在總統大選為連宋配、馬蕭配成立後援會及選舉動員的計畫。

黨產會是在國民黨中五組與婦聯會、軍友社、台灣省進出口商業同業公會的會議紀錄中發現，各單位對於勞軍捐分配比例意見不同，結果竟由國民黨出面協調，看婦聯會這次是要分三分之二或三分之一，「有時候分多一點，有時分少一點」，能拿多少勞軍捐是國民黨主導決定。

黨產會委員指出，這只是勞軍捐部分資料，確切勞軍捐數額還須進一步整理及追查，不過紀錄呈現婦聯會有把當年度要做什麼工作項目、錢要如何分配列出來，國民黨黨務部門是有扮演一定角色。

此外，黨產會委員指出，婦聯會曾是國民黨的選舉機器，婦聯會各縣市地方分會高達三百四十九個，且與隸屬國民黨的婦工會關係密切，各鄉鎮婦工會受每一個黨支部控制，婦聯會分會幹部也多與婦工會人員重疊。

據悉，黨產會在五箱資料中找到，國民黨在歷屆大選透過婦聯會動員及輔選的文件，包含二○○四年連宋配、二○○八年馬蕭配等總統大選，及縣市長選舉、立委選舉，婦聯會接受國民黨的指示，為國民黨候選人成立選舉後援會，並號召「姊姊妹妹」一起挺國民黨。

委員提及，國民黨婦工會、青溪婦聯會、婦聯會三大組織，每逢選舉幫國民黨催出婦女票，從婦聯會資料也顯示，國民黨要求婦聯會成員成立助選團，並指派婦聯會成員與國民黨建立聯繫，以便運用黨外職務之便，展開助選工作。

黨產會也查出，婦聯會近十年捐款流向，有六．一七億元捐給國民黨及旗下基金會，前總統馬英九成立的新台灣人文教基金會，前後更收了婦聯會一千一百萬元。

黨產會委員質疑，馬英九日前開記者會罵黨產會不准支付中山獎學金是「敗德」，卻無視不當黨產不能解凍用在黨員福利，現從婦聯會捐款、馬蕭配助選資料，一切證據都強化婦聯會是國民黨附隨組織的行政處分。

洪孟楷：說國民黨主導太過牽強

國民黨文傳會副主委洪孟楷則表示，黨產會不要政治操作，婦聯會從古至今就不是國民黨的附隨組織，或任何從屬組織，這些資料不足以證明國民黨有控制婦聯會的人事、財務，支持特定候選人是民主國家常態，說是國民黨在主導「太過牽強」，欲加之罪、何患無詞，婦聯會不是國民黨的附隨組織。