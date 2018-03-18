降低漁業摩擦 台日將設3熱線

2018-03-18

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣日本關係協會與日本台灣交流協會十五日在台北召開為期兩天的「台日漁業委員會」第七次會議落幕，第二天會議雙方開會至昨天凌晨一點才結束。與會官員透露，為避免再發生重疊水域中過度執法的情況，台日雙方達成建立三熱線作為聯繫窗口的共識，盼未來以多重聯絡管道，降低兩國爭議摩擦。

台日漁業會議至昨凌晨一點結束

這次會議主要協商「台日漁業協議」適用海域中的漁船作業規則等議題，以保障雙方漁民作業權益。我方由漁業署長黃鴻燕擔任主談人，日方則為次長級水產廳官員主談。

台灣海釣船因違規在台日重疊海域作業，本月初遭日本水產廳艦艇發射水砲驅趕，外交部抗議日方過度執法。

與會官員透露，台日雙方關係非常友好，雖然發生我國海釣船遭水砲驅趕事件，但會議中討論該議案「很快就有共識」，日方對於我方提出，設立熱線、增加聯繫管道等建議也樂意接受。據悉，三熱線分別為我國漁業署與日本水產廳、我國海巡署與日本海防隊、我國外館與日方國內單位接觸窗口等，未來若再發生類似事件，盼能第一時間通知。

與會官員說，我方也向日方提出建議，若未來我國漁船在重疊海域違規，希望能交由台灣自己處理，避免曝光後產生摩擦，進而影響台日關係。

外交部昨表示，台日雙方這次討論「台日漁業協議」適用海域的漁船作業規則及建立緊急通聯機制，我方另就協議適用海域外的重疊經濟海域作業問題向日方重申我方立場。

外交部說，雙方就特別合作海域維持現行作業方式達成共識，並同意依據「台日漁業協議」互惠合作的宗旨及漁業資源養護的精神，就八重山北方倒三角形海域作業規則進行相關修正。另為確保漁船海上作業安全，雙方亦同意輔導各自漁船妥善使用「自動船舶辨識系統」（ＡＩＳ）。