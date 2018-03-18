反制「中國對台31項措施」施俊吉：留住台灣人才 也向國際攬才

2018-03-18

記者李欣芳／專訪

因應中國祭出對台卅一項措施，行政院專案小組召集人、副院長施俊吉近來密集召集各部會研商，提出八大強台策略。施俊吉接受本報專訪指出，中國現在的策略是專門挖台灣的年輕人、成熟技術人力、高級研發人才及學研人才這四大類人，這些人是台灣珍貴資產不容流失，政府會想辦法留才，讓他們高興在台就學、就業，並向國際間延攬上述人才。

以下為專訪紀要：

問：這次召開跨部會會議因應的決策與研商過程，可否說明？

答：我們非常嚴肅面對中國對台卅一項措施，務實因應。我擔任小組召集人共邀集十六個部會參與研商，從賴院長三月一日表明行政院要跨部會研議後，到十六日政院公布因應策略為止，不過約二週時間，這期間我開過的小會議不算在內，至少就主持了五次跨部會會議。行政院的因應策略報告前後修了很多次，事實上，到十六日公布當天早上，還在修報告！

中國鎖定台灣四類人才

問：這卅一項對台措施多數是舊措施，究竟哪幾項對台灣比較有實質影響？

答：中國這次推出的新措施主要是吸收台灣教育與研究人才。簡言之，中國對台灣學研人才的吸收，我們評估影響比較大，中國希望台灣學生來考證照、到中國讀書，教師的話希望你去做研究、申請計畫，甚至到中國學校專任，但我們認同並支持教育部、文化部等部會所提分析與因應策略，例如教育部的玉山計畫、文化部的壯大台灣影視產業等。

中國也在挖我們高科技的人才，因此要健全營業秘密的法規，並加強智財權的保護，政府也會提出許多留才措施，這次宣布在不違反國際會計準則下，所有留才的措施（指包括提供員工獎酬等工具）都可考慮。

台灣稅率具國際競爭力

問：中國宣布支持台商登陸投資高端製造等享同等租稅優惠，看來並無新意，但鼓勵台商轉進中西部與東北投資並參與一帶一路建設，似為反制我新南向政策？

答：台灣的稅率具國際競爭力，台灣營所稅率是廿％，中國廿五％，我們的廿％若加上合宜的租稅減免，有效稅率僅十三、十四％，中國稱可抵免的研發設備，我們也都可抵免，而且抵免的百分比更高，營所稅的影響，財政部評估不大。至於中國要開發一帶一路與大西部都是其政策，每個國家都可呼籲他國廠商參與其建設，美國也呼籲到美國製造，但也不一定各國廠商都去，這一定要考慮許多因素，我們要做好的是，建立台灣經濟基本面的優勢，讓廠商願意留在這塊土地上。

全面提升台灣研究環境

問：中國千人計畫雖是舊措施，但曾有台灣籍海外頂尖科學家被挖走，台灣留才的誘因似乎不夠？

答：許多研究人才其實也有中心理念與價值，如果崇尚自由、民主、人權與表意自由，不會喜歡中國，如果只考慮中國在純科學研究比台灣優秀，就可能會去，所以我們要讓台灣研究環境普遍提升，假設一個非常出名的科學家非常愛台灣，你再給他多少錢他都不會去。政府對海外人才的歸國補助，若有必要，可以考慮提高，分級處理，國際上知名的院士是一級，被提名諾貝爾獎，則是另外一級。

問：中國開放一三四項職業考試雖也是舊措施但擴大加碼，有部會官員坦言這對台灣年輕人確是誘因，如何因應？

答：人才舉世流通，年輕人是各國想要吸收的，我們在教育上扎實地學用合一，並給年輕人很好的職業訓練，在證照考試上要非常完善，因此推廣證照制度，讓年輕人學用合一，有證照就可就業，所以我們是在與中國方面競爭讓年輕人留在台灣，中國則要來競爭要把年輕人拉到中國去。

我們現在有許多措施是針對年輕人，包括高教深耕計畫成立六十五個卓越研究中心擴大延聘博士後研究人力、玉山計畫及年輕學者養成計畫、輔導重點產業千人博士就業方案、強化新創發展的天使投資人租稅優惠、十億元創業天使投資方案等，甚至發展影視產業的政策也與年輕人創意有關。

中國要吸引我們的人才，是要吸引年輕人、成熟技術人力、高級研發人才與學研人才。這四大類人是台灣珍貴的資產不容流失，不過，我的意思並不是說像我這種糟老頭就不要留（笑）。中國現在的策略，是專門挖這四類台灣人，所以我們說名為惠台，實則利中，政府則想辦法留才，讓他們高興在台灣就學、就業，同時也要攬才，向外國吸引這些人到台灣。

解決低薪有短中長期措施

問：現在要防止年輕人出走，但台灣青年普遍面臨低薪問題，行政院研議解決低薪的對策為何？

答：低薪是個議題，我們不畏挑戰，賴院長說過，我們不是來解釋問題，而是來解決問題。我們要了解低薪怎麼造成的，可有哪些政策，過去有人想過、做過的政策，為何無法發揮功效？低薪是台灣特有的現象，還是全球共同狀況？台灣有可能單獨解決嗎？這都是問題。

未來我們一定會有短期措施，搭配中期或長期措施。低薪的解決之道有很多，例如低薪發生在非典型就業人口，台灣非典型就業人數是有增加，但並非可簡單地說不僱用非典型就業者就可解決問題，因彈性僱用制度還是必須留著，如何讓非典型就業者的薪資提高，對整個薪資結構就有幫助。