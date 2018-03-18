竟有一票反對？ 王岐山拍桌惹議

2018-03-18

〔編譯茅毅／綜合報導〕中國全國人民代表大會十七日選舉國家正、副主席等職位，在被視為橡皮圖章的全國人大和同額競選下，去年十月份卸下中共中央政治局常委與中共中央紀律檢查委員會書記的王岐山，以一票反對、二九六九票贊成，當選中國國家副主席，開啟「習王時代」。六十九歲、有「反腐沙皇」稱號的王岐山，今後將負責處理至關重要卻漸趨緊張的美、中關係。

據報導，王岐山昨宣誓就任後，放下右手時還敲了一下桌面。有媒體認為，王此舉是為他自己「拍案叫絕」，也有媒體認為，他是在質疑「竟然還會有一張反對票」。由於主導卅年來中共內部最雷厲風行、持續最久的「反貪腐」行動，王岐山得罪諸多黨國高幹與高官；他並以「打貪」為名，鎖定黨內不同意見者，藉此剷除習近平的主要政敵，協助鞏固習的政治權力。

英國廣播公司（ＢＢＣ）形容，王岐山復出，「在意料中又在意料外」，自去年十月以來，習近平對王另有重用的傳聞就甚囂塵上，惟王以不具中央政治局委員身分出任國家副主席，在中國官員的任命程序上較為罕見，但從他一月份獲選為湖南省全國人大代表，以及五日全國人大開幕式中，他與習等七位政治局常委並排坐在主席台，諸多媒體即報導，王此次高調復出，大勢已定。

一九六六年中國爆發文化大革命，王岐山於六九年被分配到陝西當「知青」，七九年回北京後，即在國家學術研究機構擔任研究員和幕僚，八八年後愈來愈受重用。○三年中國爆發嚴重急性呼吸道症候群（ＳＡＲＳ），他被調到北京出任代理市長，這些經歷讓中國媒體將他吹捧為「救火隊長」、危機處理「解困高手」等，此後逐漸進入黨國核心領導集團，○七年當選政治局委員，翌年獲任國務院副總理，一二年躋身政治局常委。

報導稱王岐山強硬、堅定，卻不乏靈活的政治手腕、深諳中國官場之道，曾領銜主談「美中戰略經濟對話」，加上曾與諸多美方官員交手的經歷和人脈，為他博得「美國通」封號。值此美、中關係因貿易失衡使摩擦升溫之際，美國白宮國安會前亞洲事務資深主任麥艾文說，王岐山是中國高階官員當中，罕見能同時獲得美、中雙方肯定者，美國企業界和決策者會歡迎他的專業和坦率的談判方式，「他是一位受到信任的對話者」。