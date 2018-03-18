紐時︰官員奉行習聖旨 可能引發民怨

2018-03-18

〔編譯茅毅／綜合報導〕習近平連任國家主席「登基」後，權勢如日中天，紐約時報十六日報導，從其親信、北京市委書記蔡奇為了遵循習認為當地應「紓解非首都功能」的指示，去年底不顧嚴寒，強力驅逐社會底層的「低端人口」等例子看來，如今中共大小官吏無不奉習的言行為圭臬，甚至視為聖旨。但美國學者也認為，習大權獨攬，使各級官員備感壓力，在官員汲汲表態擁護其領導之際，反而可能影響政策效果或引發民怨。

除了大規模驅趕大多為外地勞工的「低端人口」，在習近平對華北幾個省份喊話應減少空污後，地方官員即下令禁用家用燃煤鍋爐與火爐，導致許多家裡沒有液化天然氣的民眾，在攝氏零度以下的寒冬裡受凍。紐時報導，在習大權在握下，地方官員亟於表態，執行時反而容易出現過猶不及與政策雜亂無章的狀況。

美國智庫「外交關係協會」專家易明（Elizabeth Economy）表示，每當中國進行大規模、由上到下的行動或倡議時，就會出現矯枉過正的官員及其過度揣摩上意的行徑，這種問題在習近平掌權下格外嚴重，他愈加強控制，就意味著當局愈來愈聽不到公民社會對政策的聲音。

美國智庫「布魯金斯研究所」研究員何瑞恩（Ryan Hass）認為，習藉由此次全國人大向其政敵傳達一項訊息，即他們無法以拖待變，等他五年後任期屆滿下台，他們必須、只能加入或配合他的命令和政策。

習近平為首的「習核心」成員主導改組外交部等政府機關人事，可能讓習更有效地駕馭官員，但也可能招致反效果，即官員不願負責、做決斷，以免惹禍上身。於是只要習一聲令下，就會出現看似矛盾的反應—官員既怕被斥為怠惰而表態表過頭，又因為怕事、怕擔責任而不願表達自己真正的看法或建議。「安可顧問公司（APCO Worldwide）」大中華區主席麥健陸（James McGregor）提到，近來很難見到有任何中國官員做什麼決策，他們都深怕做錯事。