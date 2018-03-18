學者觀察》習採高壓治國 能維持多久

2018-03-18

〔記者鄭鴻達／台北報導〕中國國家主席習近平連任，並透過修憲解除任期限制。政治大學東亞所所長王信賢昨日指出，習上台後內部抗爭並未減少，且對抗爭的壓制有增無減。他直言，中國雖有社會騷動，卻仍處於平穩狀態，但不知可用壓制維持多久。

中國內部抗爭未減少

政治大學國際關係研究中心昨舉辦「習近平時代的中國：發展、機遇與挑戰」研討會，王信賢分析，在習近平上台後，中國的內部抗爭有增無減，在二○一五年發生的抗爭事件，更高達九萬一千餘件，雖然民眾採暴力抗爭的比例下降，但政府的壓制卻升高，且更對暴力抗爭的民眾採取「以牙還牙」的壓制回應。

王信賢表示，習近平時期加強網路管制，有發揮效果，且對於社會抗爭，習的壓制力道非常強；他說，中國社會雖有社會騷動，卻仍處於平穩狀態，但不知可用壓制的方式維持多久，且從清除北京低端人口事件，可看出中國政府對社會事件的看法。

對於中國將增設「國家監察委員會」，政治大學法學院院長王文杰指出，此舉雖為打著反貪腐旗號的統治，取得適法性依據，但若過於偏頗，恐加劇法律正當程序上的統治危機。

王文杰認為，中國要逐漸確立朝向依法治國為目標，中國領導人以「國家監察法」來整飭官箴或無爭議，但內涵仍需回歸於正當性上，在中國社會逐步轉性市場運作之際，會不斷提出依法治國的需求。