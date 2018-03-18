學者觀察》兩岸協商條件 要價恐更高

2018-03-18

〔記者施曉光／台北報導〕中國第十三屆全國人民代表大會完成新一屆領導班子選舉，習近平無意外連任國家主席、中央軍委主席，加上人大通過修憲取消習國家主席連任限制，學者昨日預判習近平二○二三年應不會交棒卸任，未來對於兩岸協商前提條件，會比過去對馬政府的要價更高，但習的重點仍在穩定內部，台海問題不會是其優先項目。

中山大學中國與亞太區域研究所所長林文程指出，從去年十九大習近平的人事安排，沒有把六○後納入中央政治局常委會，即表示他在五年後不會交棒卸任。

林文程提醒，雖然目前看來習近平對台政策如三十一項措施，軟的部分會更軟，但在硬的部分，對台灣外交空間的打壓會比過去更變本加厲，對於兩岸協商前提條件，也會比過去對馬政府的要價更高。

但他也強調，從習近平十九大談話至今仍堅持一國兩制與和平統一基調不會改變，去年中共十九大前中國沸沸揚揚的武統聲音，應該都不是習近平的意思，習近平未來想做的事是穩定內部，提升國家力量及解決內部問題與發展經濟，因此台海問題並非習的優先項目，武統應該也不是他的選項。

淡江大學國際關係與戰略研究所教授翁明賢則分析，習近平未來五年後可望再連任國家主席，但重點在於五年後，習近平要如何思考再任中共中央總書記的問題，還是未來中共總書記變成只是名義上的執行長，並恢復黨主席制，也是習近平未來五年要進一步處理的問題，如果未來中共二十大恢復黨主席制，習近平就可以功蓋前三代毛澤東、鄧小平、江澤民，成為中共自建國到改革開放以來的總其成。

翁明賢並提醒，雖然政府對於中國對台三十一項措施已提出四大方向、八大策略，但仍只是跟著接招而已，未來兩岸關係的影響一定會全面性，中國勢必從地方包圍中央，目前福建省已根據三十一項措施配合辦理，未來還有二十三個省及四個直轄市也會根據三十一項措施對台操作，台灣所面臨的不只是中國中央的攻勢，還有各地方，這種吸引力會更快、更強、更複雜，政府對於中國強調的政治談判基石「九二共識」，以及把台灣內地化的單向操作，應該建構一個新的視野與角度因應。