國安局︰習近平集權 藉以弱化我地位

2018-03-18

為獲自身歷史定位 對台操作空間將更大

〔記者曾韋禎、涂鉅旻／台北報導〕中國國家主席習近平透過修憲取消連任限制，美國總統川普也正式簽署台灣旅行法。國安局分析，面對中國擴張，美國通過友台法案，確保在東亞區域的戰略利益；習近平在無限期延任下，擴大對台操作空間，藉以弱化我主權地位。

美中擴大戰略競逐力度

立法院外交及國防委員會明邀國安局、國防部、外交部就東亞與兩韓之戰略情勢進行專案報告。對於美、中、台情勢，國安局書面報告指出，美中擴大戰略競逐力度，中國推動「一帶一路」，美國則提出「印太願景」，並陸續通過友台法案確保在東亞的戰略利益。

中國在南海持續推進島礁軍事建設，並與東協國家就「南海行為準則」文本展開協商，企圖主導南海情勢走向；美國則有航母編隊訪問菲律賓、越南，並推進日、澳、印度安全合作，堅定介入南海事務。

國安局分析，中國領導人習近平透過修憲固權，能強勢應處內外事務，有助其對內掃除障礙、對外提升國際影響力，恐對整體區域安全情勢造成直接影響。中國也會加強管控涉台風險並加速台民融中步伐，遵循「守底線（一中）、防風險（反獨）、促融合、爭民心」的對台工作指導原則，圍堵台灣國際活動空間，避免台灣問題國際化；同時擴大反獨力度，高度警惕台灣的公投活動與修憲動向；另發布三十一項對台措施，強化對台磁吸效應。

國安局指出，習近平期待兩岸關係能有重大突破，以獲自身歷史定位；隨著可以延任後，對台操作空間將更大，增加未來兩岸關係的發展變數。

對於兩韓局勢，國安局認為，各方互信基礎薄弱，美國內部會堅持北韓展現可驗證的棄核行動，北韓卻未明確回應。若北韓藉故延宕，美國可能加大經濟與軍事的施壓力度。

外交部分析，美國新任國務卿龐皮歐與川普的意見契合；若美國與北韓未能取得廢核共識，美國恐祭出更強烈的制裁行動。而中國對北韓的主導權，也將因兩韓、美朝的順利對話而弱化。

外交部認為，朝鮮半島局勢短期內會轉趨和緩，但基於北韓多次毀約前科，美國會要求北韓採取具體的措施與承諾；故不樂觀美朝能有共識，並可能走向決裂。

國防部則分析，北韓初期將配合無核化要求以符合國際期望，只要國內的惡劣經濟狀況獲得改善，不排除藉機重啟核武及導彈測試。