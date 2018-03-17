轉手土地給婦聯 國民黨賺6億

2018-03-17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定婦聯會為國民黨的附隨組織，後續已鎖定旗下四大基金會立案調查。據了解，黨產會現已掌握，登記在婦聯社福基金會名下的婦聯會總部「美齡樓」土地，當年為婦聯會先捐贈六億元給基金會，再由基金會向國民黨購買。

美齡樓若為不當黨產 移交國有

「黨產一轉手，國民黨賺六億元！」黨產會發言人施錦芳強調，「美齡樓」購地經費全是婦聯會出錢，婦聯社福基金會是婦聯會捐助成立，未來若認定相關不動產為不當黨產，都會命移轉國有。

據黨產會調查，婦聯會和婦聯社福基金會共用同一棟大樓，婦聯會所在地的台北市中正區林森南路十九號土地，該地一部分原為陸軍所持有的軍方宿舍。一九六九年國民黨婦工會以五百四十四萬元向陸軍司令部購入後，國民黨於一九八三年又向國產署購買該地緊鄰的另一塊土地；在一九九八年，國民黨將共約五百坪三筆土地，以六億元轉售婦聯社福基金會。

黨產會查出，據婦聯社福基金會第一屆第六次董事、監察人會議紀錄，一九九八年十一月十七日，擔任基金會副董事長的辜嚴倬雲，邀集董事秦舜英、郭菀華等人開會，決議接受婦聯會的六億元捐款。

當年擔任會議主席的辜嚴倬雲報告，婦聯會自成立以來即籌備會址，然自存資金尚不足購買會址土地，現由婦聯會捐六億元給基金會購買中正區成功二小段九四之一、九五、九七號土地。

據了解，婦聯社福基金會向國民黨購入土地後，聘請大元聯合建築師事務所設計「美齡樓」，歷時一年多興建，在二○○三年完工。施錦芳表示，黨產會下一階段將針對四大基金會召開聽證會，也同時追查勞軍捐檔案及流向。