美軍太平洋司令︰美須助台自我防衛

2018-03-17

哈里斯：持續對台軍售 不容中國武統台灣

〔駐美特派員曹郁芬／華府十五日報導〕美軍太平洋司令部司令哈里斯今天在參議院軍事委員會國防預算聽證會上表示，隨著中國的軍費支出和能力逐年成長，台灣自衛能力下降。美國必須幫助台灣自我防衛，並展現美國不能接受中國企圖強迫台灣人民統一的決心。

哈里斯已被川普總統提名出任美國駐澳洲大使。他在書面報告中指出，台灣的開放經濟與繁榮、自由與民主的社會，反映台灣與美國共享的價值。美國基於三公報的一中政策，未與台灣維持外交關係，但在台灣關係法下，與台灣人民維持穩固且堅定的關係。

他說，在此政策下，美軍太平洋司令部將繼續支持台灣發展可靠、有韌性且具成本效益的嚇阻與自我防衛能力。持續且有規律地對台軍售，是這項政策的重要成分，有助於確保民主體制的維護。

報告中指出，美軍太平洋司令部支持與台灣在空中與飛彈防禦、海上安全、後勤支援和聯合行動與訓練的廣泛安全合作。近來包括反彈道飛彈、防空武器、後勤直升機、監視雷達、派里級巡防艦與兩棲突擊車（AAV-7）的軍售，以及電戰系統，提高台灣自我防衛能力。

哈里斯說，中共總書記習近平去年十月在十九大時許諾，軍事發展會繼續是國家發展優先秩序，承諾二○三五年完成現代化，二○四九年達到世界的地位，依目前趨勢，美軍太平洋司令部評估解放軍似能超前完成目標。

中國史無前例的經濟發展造成令人印象深刻的軍事建構，很快就能在各方面挑戰美國。中國重要的進展包括：飛彈系統、第五代戰機的能力、中國海軍日增的規模與能力，而促成海軍成長的一個重要創新是首個海外基地吉布地。

他對於中國對下一代軍事科技的投資很擔憂，包括高超音速飛彈、先進的太空與網路能力，以及人工智慧。如果美國不跟上，未來美軍太平洋司令部在戰場遭遇解放軍時會辛苦掙扎。

哈里斯說，解放軍進展最快的是彈道飛彈。雖然中國媒體刻意不提飛彈針對任何國家，但從射程看來是以短程彈道飛彈對準台灣和在附近作業的美國航母戰鬥群，中程飛彈對著日本和關島的美軍基地，洲際飛彈對著美國本土；中國海軍也會在二○二○年超越俄國成為世界第二大海軍。