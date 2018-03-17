川普尚未簽台灣旅行法案 料將自動生效

2018-03-17

〔駐美特派員曹郁芬／華府十六日報導〕白宮至十六日仍未發佈川普總統簽署台灣旅行法案的新聞稿。曾任已故眾院外委會主席海德資深幕僚的郝德平說，只要在國會開議期間，法案過了十個工作天，即使總統不簽字也會自動生效成為法律。

被問到川普是否會簽署鼓勵美台高層官員互訪的台灣旅行法時，白宮發言人桑德斯十五日在例行記者會上表示，川普還沒有做最後決定，會讓記者知道最新狀況。由美國參、眾兩院通過的台灣旅行法（HR 535）已於三月五日送交白宮。

郝德平在回答本報的電郵中表示，即使川普沒有簽字，但只要他沒有否決這個法案，並將註有否決理由的文件送回國會，或者國會刻意阻止川普退回法案，法案就會在三月十六日自動生效。

不簽法案自動生效 最無爭議

郝德平說，如果國會處於休會期間，總統就有「口袋否決」（pocket veto）的選項。「口袋否決」是指總統擱置法案不簽字，使其過期而無法成為法律。不過美國國會目前仍是開議期間。

儘管北京強烈反對台灣旅行法，並警告通過後會有嚴重後果，但華府的觀察家多半認為，川普否決兩院有高度共識的法案可能性不大，而且行政部門未來極有可能突破美台高層官員互訪的限制。川普以不簽署法案讓其自動生效是最沒有爭議的作法。