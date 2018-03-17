軍人年改 退將俸率擬降至80％

2018-03-17

〔記者彭琬馨、李欣芳／台北報導〕總統府年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨邀民進黨立委溝通軍人年改草案，對於外界質疑退將退休所得偏高問題，立委主張修正年改會的方案，調整起支俸率、年增俸率與採計年資的內容。新方案估算，退將俸率（退休所得替代率）將從年改會版的九十％至一○○％調降至八十％，同時強化照顧中、低階軍士官的制度設計。

陳建仁邀立委協商 尋求共識

陳建仁昨再邀民進黨團的外交及國防、司法及法制兩委員會成員討論軍人年改草案。陳建仁表示，這次會議是針對軍職人員退撫新制之退休俸起支俸率及年增俸率等，透過國防部提供新的參數試算數據，作為會議討論的參考，尋求與會委員們最大共識，期共同努力推動年金改革工程。

在月退俸計算參數及計算公式部分，年改會原本的方案，服役滿廿年，起支俸率五十％，中將以下每增加一年年資增加二．五％、上將增加二％；俸率採計上限四十年；但此方案的中少將俸率最高可達一○○％，上將俸率可達九十％。

年資上限 士官40年將官35年

為避免衍生「肥將官瘦小兵」問題，「俸率」採計年資上限將朝士官四十年、將官卅五年的方向規劃。與會立委說明，軍官能服役達卅五年的一定是將官，因其薪資高，所以訂下卅五年的上限；士官入伍早、服役年限長，讓他們能多採計五年，是因應不同官階的狀況。

「俸率」的計算方案，Ａ案為服役廿年起支俸率五十％、第廿一年起年增二．五％、第卅一年起年增一．五％；Ｂ案則為廿年五十五％、第廿一年起年增二％、第卅一年起年增一％；因兩案的財政支出差不多，立委多傾向較能照顧中、低階軍士官的Ｂ案。

在年資採計有上限，俸率計算方式也改變下，若採用Ｂ案，退伍年資少於卅年的中低階軍士官「俸率」，均優於年改會版草案；不過將官的最高「俸率」會降至八十％，上將月退可能從平均逾十九萬元（含一級上將），降至最高十五萬餘元。

18％本金不退回 分10年調降

薪資採計期間，則從年改會草案原訂的最終卅六個月，改為最終任期的四分之一或五分之一。已退人員的十八％優存本金則先不予退回，並分十年調降至改革後的月退額。

年改會表示，未來將以照顧中低階軍士官為優先考量，兼顧政府財政負擔，並規劃以訂定年資採計上限為配套。最後，各方案仍須由行政機關再做細部精算，以提供政策決定的參考。

年改會副召集人林萬億說明，在綜整各界所提方案中，其中建議服役滿廿年，起支俸率六十％，每增加一年年資增加一．五％一案，由國防部財務分析顯示，財政難以負擔，應不可行。