搶人大戰 學者︰服務業法規應鬆綁

2018-03-17

〔記者陳梅英、盧冠誠、涂鉅旻／台北報導〕針對中國對台三十一項措施，元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源指出，蔡政府上任後對兩岸政策採取不變應萬變，只要維持現狀的模糊做法，現在被中國找到「破口」，對台三十一項措施繞過政府，直接對台灣人民喊話，只要認同一個中國就是自己人，這招「真恐怖」，擺明就是「以經促統」，蔡政府絕不能再等閒看待，必須嚴陣以待。

梁國源指出，過去台灣很少政策是立基於台灣繼續存在的思維，現在台灣存在受到這麼大威脅，政府該好好思考台灣所有政策方向，應該要以「台灣這個國家的存在」為第一優先，當我們遭遇到威脅，才能提出因應對策。

台經院景氣預測中心主任孫明德則解讀，中國對台政策絕不是單方面的「惠台」，而是中國製造業發展到一個極致現在要往服務業發展，但中國不會直接開放台灣服務業過去，卻需要台灣的人才，如醫生、律師、會計師、教師、照護員等，協助其服務業升級，解決自己高齡化、少子化危機。

孫明德認為，這套政策對台灣有威脅，主要是年輕人、服務業在台灣長期以來是薪資較低的一群，尤其是大學教師薪水根本數十年不變。以正面角度來看，中國的挖角，對台灣服務業薪資提升會有幫助，政府應趁此危機重新檢討對教育、醫療管制的鬆綁，讓他們以市場機制去對抗中國挖角大戰。

孫明德認為，服務業只要法規鬆綁就能製造活力、帶動薪資成長，雖然短期因為中國市場大，難免有磁吸效應，但綁得越緊，終有一天老師、醫護人員不願再用愛心做社會福利，還是會為了個人利益考量出走。

中華港澳之友協會昨也針對中國對台三十一項措施舉辦座談會。工研院產經中心副主任張超群指出，中國對台卅一項措施，鎖定「中國製造二○二五」行動計畫的高端、智慧與綠色製造，開放台商加入試點，對我國中小企業吸引力比較大。因此，政府應思考，針對「五加二」產業創新計畫、特定政策目標，思考如何鞏固中國欲挖角的我方人才。

中國對台措施 招商變引智

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊認為，中國對台措施，已自「招商」轉變為「引智」，政府應更積極提出吸引人才與企業的措施。

前陸委會副主委、東華大學公行系教授高長指出，政府應提醒國人到中國投資、就業各種風險，讓其了解「並非如（中國）官方所說那麼好」，同時改善我國產業與就業環境，吸引台商回流，讓廠商獲利。