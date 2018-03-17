教部攻「薪」計 1年50億留住學者

2018-03-17

〔記者林曉雲／台北報導〕中國各省市的大學不分級別，對我全面搶人，台灣各領域學者都是招徠對象。教育部已公開宣布，法律禁止公立大學教師赴中任教，專任或兼職均不可，政府也提升學研人才獎勵，預計一年投入逾五十億元，全面為國立大學教授學術加給加薪十％，及推動玉山學者和玉山青年學者高薪計畫等。

對中國搶我人才動作，學者分析，年輕的博士和已退休的教授較有可能心動，有一定學術研究成果的中壯年學者，多半仍將留在國內。

中國搶教授 專任兼任統統要

中國的大學祭出的薪資和福利均很類似，以南京信息工程大學為例，除了年薪人民幣廿萬到卅萬（約新台幣九十多萬到一百卅多萬元），另給予社會保險、供房或提供房租補貼，每學年再提供兩次往返台灣機票。中國搶人是全面進攻，專任、兼任，甚至客座教授或講座教授統統都要。

以浙江省的寧波衛生職業技術學院為例，除了聘全職專任教師，還強調要「柔性引進」兼職教師，另要「智力引進」客座教授或講座教授。除了高科技人才外，包括護理、康復、美容、口腔醫學、家政、健康管理、幼兒保育等專長都要。

實踐大學校長陳振貴表示，我國的短期教師採一年一聘，未受教師法的全面保障，比較容易被磁吸，中國有統戰目的，但對老師的教學品質及研究仍有一定要求，且中國人力充沛，要拿中國的大學教職並非想像中容易。

不具名的大學教授表示，台灣年輕學者在國內找不到專任教職，退休教授想要繼續工作，才會出走中國就業，絕大多數在中國短暫工作後，仍想回到台灣，政府對國人到中國讀書或就業，應開放登記管道，確保這些人的相關權益，也提供未來可鮭魚返鄉。