中國31措施 政院：有口惠沒實惠

2018-03-17

〔記者陳鈺馥、黃佩君、陳梅英／台北報導〕行政院昨召開「壯大台灣，無畏挑戰」記者會強調，中國對台卅一項措施「名為惠台、實則惠中」，目的是要從台灣引進技術、資本及人才，解決中國經濟發展遭遇的困難，卅一項措施中，新措施其實僅有七項。

僅7項是新增措施

「只有口惠，而無實惠！」行政院副院長施俊吉表示，卅一項措施中，屬於舊有措施有十四項、擴張性措施十項，新增措施僅有七項。凡涉及危害國安、傷害人民基本權益的措施，政府會維持禁止，防止可能負面衝擊和風險。

在教育類方面，中國祭出三項新措施，要開放台灣科研機構、高等學校、企業在中國註冊的獨立法人，可參與國家重點研發計畫，更支持兩岸教育、文化、科研機構開展中國領域，及推動各類人事網站和企業招聘，可用台胞證註冊登錄。

施俊吉強調，中國各項國家基金和國家重點研發計畫，屬官方性質，我國公私立科研機構及大學院校現職專任教師和人員，未經許可不得參與，而我國現職公私立專任教師，如應聘赴中任教，依法規是禁止的。

國發會主委陳美伶則指出，「小國要大器」，不光是因應中國對台三十一項措施，在數位經濟時代，企業全球佈局以及人才競逐都是必然的趨勢，人才的自然流動可以正面解讀，但台灣也有自己的優勢與利基，企業在台灣投資風險比對岸小，我們應該要「堅定自信、穩步前進」，不必妄自菲薄。

經濟部昨也召開記者會盤點其中關於投資的優惠，認定幾乎全數都是舊有措施，且多數並未比目前台灣的鼓勵投資措施優惠。

經濟部指出，包括台資企業可參與中國製造二○二五，其實二○一五年就可參與，並非新措施，且要求相當高，必須設立高端製造、智慧製造的區域總部等，並非一般台商可參與。其他如台資企業可以特許方式參與能源、交通等基礎建設，以及參與政府採購、通過合資併購等參與國有企業混合所有制改革等項目，均是舊措施，且在實際投資過程中也都需要經過審批，並非透過單純開放就可應用。