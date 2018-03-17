業者建議 股票分紅改面額課稅

2018-03-17

〔記者高嘉和／台北報導〕面對中國砸錢挖角我國人才，科技業界再提員工股票分紅採分離課稅以利留才，又被財政部以五理由打槍。某創投業董事長建議，因財政部堅守立場不讓，或許可從員工股票分紅改回面額課稅來思考，但為避免失去租稅公平性，可在分配對象、上限比率、限制轉讓年限及簽訂競業禁止條款等設立門檻，達到兼顧留才與公平的雙重目的。

中國卅一項對台政策，其中十九招擺明挖角我國各領域人才。在科技業界不斷爭取下，民進黨立院黨團擬於本會期提出產業創新條例再度修法，將股票分紅課稅時點從實際轉讓，再放寬為「取得股票」或「處分時」的市價擇低適用，達到留才效果；但業者直言，政府應拿出更積極態度協助企業留才，從研究員工分紅分離課稅，或者恢復過去員工分紅股票面額課稅來下手。

兼顧留才與公平 可設立門檻

在民進黨團與財政部溝通後，財政部原則同意產創再修法，但再度打槍分離課稅建議，並提出違反綜所稅量能課稅精神、恐引發現金薪資所得及其它類所得要求比照辦理、搭配緩課所得稅措施有過度優惠之虞、引發富人減稅之議、易造成規避稅負安排等五項反對理由。

創投業某大老級董事長則指出，員工股票分紅改回面額課稅，有四大理由及必要性︰一是相對於國外公司以高薪吸誘國內人才，以面額課稅的租稅獎勵，可降低員工實質稅負，形同提高其實質薪資所得，使公司能留住人才；二是面額通常較市價低，員工不用為了處分股票以應付繳稅，可提高員工長期持有公司股票的意願，對公司更有向心力，公司也更有競爭力。

他說，第三是員工酬勞配股，使員工能同等享有公司獲利成長盈餘分配的效力，間接提高員工實質薪資所得，促進消費；四是留住這些人才，將使公司及整個產業更有競爭力，營收獲利可以提高，國家稅收可因營利事業所得稅的提高，抵消員工酬勞配股以面額課稅產生的稅損。

他也建議，員工股票分紅改回面額課稅也得有相對應措施，包括一體實施，不應獨厚某項產業，失其租稅公平；其分配對象應制定辦法，免被特定人士誤用；應有分配上限比率，免得影響國家稅收；應限制員工轉讓年限，避免失去配股原意；受分配對象應與公司簽訂競業禁止條款。

但他也說，其實員工分紅可採較低稅率分離課稅的租稅獎勵方式，以提高實質領到的所得來留才，這項租稅措施課徵方式較為簡便。