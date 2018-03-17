中國砸錢挖角 企業調薪分紅留才

2018-03-17

盼政府分離課稅 助一臂之力

〔記者卓怡君、洪友芳／台北報導〕台灣留才政策不夠力，科技業者只能靠自己。ＩＣ設計、記憶體等半導體業者坦言，相較中國開出數倍高薪條件挖角，台企僅能以每年調薪、提早發放分紅獎金等方法，在有限空間內擠出更多福利來留住員工。

記憶體廠的南亞科總經理李培瑛坦言，去年員工確實遭中國大量挖角，估約五十人，只能展開多管齊下留才策略。去年盈餘擬配發員工酬勞十三．六四億元，較前年增近兩倍；但若以南亞科員工數約二千九百人計算，每人平均可分得四十七萬元。

ＩＣ設計聯發科每年提撥兩成獲利做為員工分紅，前兩年因獲利衰退，員工分紅也跟著縮水。為了留才，今年祭出前所未有的調薪措施，除調整薪資結構，也把職等津貼、節日獎金併入本薪計算，等於每年固定兩個月本薪的年終獎金跟著微幅增加。

再來就是提早發放獎勵金（分紅），過去獎勵金是在隔年二月與八月發放，今年起改於八月就發放上半年獎勵金，下半年獎勵金則於隔年二月發放，獎勵更為即時。

提早分紅 即時獎勵員工

聯詠今年啟動新的員工分紅策略，取消過去需要綁約一年的慣例，今年起改為季領，也就是去年的分紅將在今年分四季發放，不需要等一年約滿再領。群聯在六年前就全面調高薪資水準，直接與聯發科盛況時的薪資比美，藉此吸引優秀人才，並於每年四季發放分紅，讓員工每季都有獎金進帳。

但ＩＣ設計業者感嘆，實施員工費用分紅化後，企業只能靠調薪留住員工，仍難敵中國重金挖角，多年來常建議政府修改，但依舊無法改變，希望政府能拿出真正行動力挺企業留才，例如取消員工分紅費用化，改採分離課稅或是以淨值課稅，讓企業有更多本錢留住人才。