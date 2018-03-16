侯友宜救援說 鄭南榕基金會：規避責任

2018-03-16

〔記者何玉華、賴筱桐／新北報導〕參加國民黨新北市長黨內初選的前副市長侯友宜，日前接受訪談時提到鄭南榕自焚案，鄭南榕基金會昨天發布新聞稿，指侯友宜的發言規避責任，雖不意外卻令人遺憾。對此，侯友宜競選辦公室表示，侯友宜對於鄭南榕事件的態度，一直是「關懷、理解、包容及尊重家屬感受。」

侯辦：尊重家屬感受

鄭南榕基金會新聞稿指出，一九八九年一月，鄭南榕收到高檢處（後來更名高檢署）指控涉嫌叛亂的傳票，鄭公開宣示「國民黨抓不到我的人，只抓得到我的屍體。」強烈捍衛言論自由的堅定意志，侯友宜應當收到此一清楚訊息。

侯友宜受訪提到，他是「奉各級長官命令辦事」而「依法拘提」鄭南榕；基金會舉例說，德國前納粹黨親衛隊成員葛洛因從未親手殺人，但後來仍因涉奧斯威辛集中營種族屠殺，而被裁定協助謀殺罪名成立。

侯友宜受訪時說，警方當時的任務除了依法拘提，更重要的是「救人」，那是一場「不完全成功的救援」。基金會引述雜誌社員工口述，指事發後消防員「消極」救援，還險些傷及無辜，對照當年警、消種種作為和部分媒體扭曲，侯的救人說法未免矯情、粉飾太平；基金會說，侯不應將鄭南榕家屬牽扯進來。

鄭南榕的女兒鄭竹梅透過基金會表示，迴避面對過去，才是二度傷害，作為民選首長候選人的政治人物，如何看待過去，應詳述理念供選民檢視，「勿以家屬為藉口避而不談，台灣歷史有太多含糊未清、似是而非之處，政治人物應清楚表達理念，讓選民判斷。」