馬以南門神案 中化裕民判罰2900萬定讞

2018-03-16

〔記者楊國文／台北報導〕前總統馬英九擔任台北市長的第二任期間，大姊馬以南任職董事的中化裕民公司「恰巧」標得北市府聯合醫院大批採購案；法務部以違反公職人員利益衝突迴避法裁罰兩千九百萬元，中化裕民不服抗罰，最高行政法院認定處分於法有據，昨判中化裕民敗訴定讞，應如數繳納。

中化製藥判罰兩千萬 去年定讞

無獨有偶，馬以南也在馬英九任職北市長任內，另案受聘擔任中化製藥副總經理時，中化亦「順利」標到北市仁愛醫院等兩家市立醫院的大批藥品採購案，遭法務部以未利益迴避裁處兩千萬元，中化雖不服抗罰，最高行政法院仍於去年十月判中化敗訴定讞。

馬以南於二○○四年二月起，擔任中化子公司中化裕民健康公司董事。二○○五年三月至二○○六年十月間，中化裕民得標北市聯合醫院多項採購案，總金額五八三六萬元。由於馬英九是自一九九八年十二月至二○○六年十二月擔任台北市長，外界因此質疑馬以南是「台北市生技製藥的大門神」。

法務部調查認定，馬以南和馬英九是姊弟關係，中化裕民不應和受馬英九監督的北市聯合醫院有藥品採購交易行為，以違反公職人員利益衝突迴避法等規定，裁處該採購案總金額同額的罰鍰五八三六萬元。

中化裕民提起行政訴訟主張，馬英九未影響聯合醫院讓中化裕民得標。台北高等行政法院撤銷原處分，發回重新裁處。

法務部扣除憑證單據缺漏的十五項採購品項，重新認定交易總金額為五七四五萬多元，再依二○一四年修正後的「利益衝突迴避法裁罰基準」規定，改處中化裕民兩千九百萬元罰鍰，中化裕民再度提起行政訴訟，昨敗訴定讞。