陳師孟查馬 鎖定侯寬仁被懲處案

2018-03-16

陳：馬特別費案遭訴 就任總統後要求法部議處侯

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟調查的首件「馬案」昨正式立案，該案是前總統馬英九涉嫌妨害司法公正，在總統任內動用行政體系，要當時法務部長王清峰議處偵辦馬特別費的高檢署檢察官侯寬仁。陳指出，總統不受監察權規範，他處理不到馬，但會約談王與當時高檢署、檢審會人員，揭開馬黑手介入司法的真相。

陳挺反妨害司法公投 「馬先照照鏡子」

陳表示，他真的很怕馬英九領銜、律師陳長文發起的「反妨害司法公正公投」案銷聲匿跡。陳師孟希望公投能成案，若他們願意溯及既往，應先查侯案，此案是馬妨害司法的最佳案例，「他們要提公投案前，應先照照鏡子」。 若馬覺得不夠，他還準備另一案。

陳解釋，馬把特別費放入自己口袋，連用都沒用，就直接匯給妻子周美青。侯偵辦馬特別費，在二○○七年二月十三日起訴馬，當天馬就宣布參選二○○八年總統，台北地院法官蔡守訓當年八月以陳長文提出的「大水庫理論」，判馬無罪。

陳說，當時有一大批國民黨立委到高檢署，向檢察總長陳聰明施壓，要求侯不要上訴 ，但侯不為所動上訴；當年十二月，高院駁回上訴，維持馬無罪，因為大家都可以預測到馬是下屆總統。

陳指出，為讓侯在駁回後，不要再繼續上訴，於是馬委託陳長文告侯筆錄不實、偽造文書、瀆職等，但侯確信馬有貪污，仍再上訴；法院最後判侯沒有筆錄不實等問題，而是馬的法律見解有違誤。

陳強調，馬一直懷恨在心，就任總統後，動用行政體系報復，直接下條子給王清峰，要王議處侯。王發過兩次公文給高檢署要求調查，高檢署考績會原給侯口頭警告，並沒有實際議處，王不滿，駁回決議，要考績會重新討論。第二次考績會記侯警告，但王仍不滿，最後交由檢審會審議，改記侯申誡，使得侯連續三年考績乙等。

陳認為，馬剛開始用總統候選人的強勢身分走訴訟路線，企圖「反守為攻」、「以戰止戰」對付侯，但侯的態度都沒有軟化；馬當上總統後，就逾越總統職權，跳過行政院長，直接要求法務部議處侯，這是非常惡劣的妨害司法公正，尤其馬還是當事人。

陳透露，他週二已與侯談過，侯感嘆地說，「自己是同期的檢察官第一個升到高檢署的，但現在卻是唯一留在高檢署的」，侯因這個案子被整得很慘。