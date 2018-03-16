國民黨推反空污公投 苗縣府竟要員工連署

2018-03-16

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府員工向本報投訴，指稱縣府各局處長近日受高層指示，要求各員工簽署國民黨發起的「逐年降低火力發電廠發電量以降低空污危害公民投票」連署案，引發部分基層公務員反彈，擔心若拒簽連署會遭秋後算帳。苗栗縣議員陳光軒痛批，此舉已明顯違反公務人員行政中立法，呼籲縣府勿帶頭違法。

行政不中立 縣議員痛批帶頭違法

苗縣府秘書長陳斌山表示，此連署書由環保局負責，事前不知是國民黨發起，因屬民生議題才支持，但員工連署與否不涉及獎懲；環保局代理局長陳華盛說，環保局身為空污防制主管機關，故委託各局處首長協助認養連署，未強迫配合。

苗縣府公務員投訴，府內高層發放的公投題目是「為改善空氣污染，減少由火力電廠所排放PM2.5對國民健康之危害，你是否贊成逐年降低火力發電廠發電量？」完全是國民黨全國性公民投票提案人名冊格式，府內高層並要求各局處進行連署，縣府各局處五十份、府外單位則一百份。

此舉引發基層不滿，甚至有部分局、處首長深感困擾，認為行政機關不應參與政黨發起的公投連署，但又受命於「上面交代」，不得不配合，多數首長透過科長等管道，要求所屬員工連署。

有員工不滿說，參與連署應是自發性，且須於辦公時段以外進行，苗縣府不循正常管道進行連署，若拒簽恐被貼上「不配合」標籤，更擔心被「秋後算帳」。

縣議員陳光軒痛批，依「公務人員行政中立法」第七條規定，公務員不得於上班時間從事政黨或其他政治團體活動，縣府此舉已是帶頭違法、黨政不分，違反行政中立原則，呼籲苗縣府應拿捏分際。

縣府稱未強迫 不知國民黨發起

環保局代理局長陳華盛說，該連署書是友人委託，因近來空污問題嚴重，環保局作為苗栗縣環境主管機關，基於改善空氣品質的立場，才請縣府員工自發連署，但不知該公投案是國民黨發起，也從未強迫配合，目前已回收五百多份。