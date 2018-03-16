台日漁業會議登場 我盼協商重疊水域執法

2018-03-16

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國違規漁船日前在台日重疊海域遭日方驅趕，引發爭議。台灣日本關係協會與日本台灣交流協會昨召開為期兩天的「台日漁業委員會」第七次會議。據了解，昨為預備會議，我方代表今將提出八重山水域及雙方執法檢討等議題，與日方共商避免爭端的作法。

提八重山水域議題

共商避免爭端作法

台灣海釣船因違規在台日重疊海域作業，本月初遭日本水產廳發射水砲驅趕，外交部向日方抗議過度執法。外交部長吳釗燮日前在立院答詢時表示，一定會在漁業委員會會議中討論相關事項。

「台日漁業委員會」第七次會議昨在台北召開，協商「台日漁業協議」適用海域中的漁船作業規則等議題，以保障雙方漁民作業權益。外交官員說明，昨上午先召開預備會議，下午由漁會幹部等人召開專家會議，針對漁捕作業等技術性問題交換意見。據悉，會議今進入正式會議階段，我方由漁業署長黃鴻燕擔任主談人，日方則為次長級水產廳官員主談。

黃鴻燕說，台日漁業協議雖已簽署，每年仍需檢討協議水域的實際作業細節，與會成員包括漁業、外交、海巡等官員與漁民代表。黃鴻燕也補充，漁業委員會雖主要聚焦於協議內水域作業規則，但機會難得，今天將會提出八重山等其他水域議題，也盼就雙方執法的自我檢討和約束交換意見，避免未來作法再引爭議。