向美採購F-35？國防部：納考量但未列正式清單

2018-03-16

符合我短場起降需求

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／台北報導〕我國三款現役戰機IDF經國號、F-16、幻象2000皆服役多年，國軍正尋覓下一代戰機潛在方案，具匿蹤、短場起降性能的F-35戰機，盛傳為國軍首選。國防部長嚴德發昨表示，未來戰機盼符合短場起降、視距外攻擊與匿蹤功能，只要符合這些功能，都納入選項，F-35也在考量之列，但目前未正式列入對美採購清單。

嚴德發昨列席立法院外交及國防委員會進行業務報告。民進黨立委羅致政質詢時問，有英國媒體提到，我國可能採購F-35戰機、空中加油機，我國有無向美方購買F-35戰機的構想，還是已「正式提出」？嚴德發表示，依照空軍作戰需求，有相關方案。各家媒體隨即以「國防部證實向美申購F-35」發出即時新聞。

不過，稍後民進黨立委王定宇進一步詢問，我國是否已向美方提出採購需求？嚴德發則多次回答「沒有」。

國防部隨後也發布新聞稿補充說，嚴德發之意是指，我國未來戰機盼符合短場起降、視距外攻擊與匿蹤功能，只要符合這些功能，都納入選項，而F-35戰機也在考量之列，但目前並未正式列入對美採購清單。

F-35戰機為美軍現役軍備，國防部官員昨未說明，我國納入採購考量的F-35戰機子型號為何，但以F-35戰機性能而言，符合短場起降應為F-35B戰機。

AIT：持續檢視台防衛需求

美國在台協會發言人游詩雅則回應表示，美國遵循「台灣關係法」中的對台承諾，將持續檢視台灣現有防禦基礎，讓台灣維持自我防衛的能力，但美方不會評論正在進行或潛在的軍購案。

民進黨立委蔡適應質詢時也詢問，軍方是否也有考慮採購F-15、F-18等第四代先進戰機？空軍參謀長鄭榮豐表示，只要能提升戰力都不排除。嚴德發則直言，我國目前沒有要買過渡機種，且空軍現有三型主力戰機的性能都很好。

此外，國軍正進行「高教機國造」政策，盼在二○二六年以前，取得六十六架新型自製高教機。嚴德發表示，明年首架原型機將會出廠，後年試飛，都在既定期程之中。