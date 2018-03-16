拚募兵 嚴德發：再募1萬人就達標

2018-03-16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍近年積極招募志願役官兵，盼逐步轉型為志願役為主骨幹的「募兵制」，對於我國需求兵力，國防部長嚴德發昨列席立法院外交及國防委員會作業務報告時表示，我國今年志願役官兵總數可達十五萬二千人、編現比八十一％，我國可投入作戰的志願役官兵招募目標為十八萬八千人的九成編現，約十六萬餘人，距離目標僅差一萬多人。

留營率76％ 也超標

國防部業務報告內容顯示，國軍志願役官兵二○一六年總數約十四萬四千六百九十一人，編現比約七十七％，去年已提升至十四萬六千七百八十五人、編現比七十八．一％，預計今年底志願役官兵人數可提升至十五萬二千三百一十八人。而去年留營的官兵人數約一萬六千一百八十七人，留營率約七十六．九％，超過原設定的七十％目標。

至於我國志願役官兵確切需求數與差額，據估算，國軍總員額為廿一．五萬人，如扣除「編制員額」和聘僱人員，實際戰鬥部隊規模約十八萬八千人，以此數據的編現比九成估算，約十六萬九千人。因此，如今年志願役官兵招募人數達標，尚有一萬七千人的缺額待來年補足。

民進黨立委羅致政昨詢問募兵進程。嚴德發表示，國軍今年底的努力目標為十五萬二千人，編現比約八十一％，雖尚差一萬餘人，目前每一年志願役官兵總數成長率約二％到三％，約二千人到六千人。

國軍為補足陸軍基層軍官缺額，今年正式推動「一年期預備軍官」制度，符合資格的青年受訓廿二週後，即可掛階少尉在部隊服役一年。不過，國民黨立委李彥秀質詢時質疑，相較於軍校四年教育，國防部招收八百名受訓廿二週預備軍官，屬於「速成班」，和四年正規軍官養成期「差很多」。

歡迎預備軍官續約

嚴德發表示，四年制軍官「可升將軍」，受訓廿二週者擔任基層軍官，屬於短役期軍官。李彥秀追問，預備軍官服役滿一年能否續約？國防部是否評估能留下多少人，否則恐白費心力。嚴德發說，對於預備軍官續約「我們歡迎」，留人的成效，則關乎軍方領導統御、管教和照顧工作。