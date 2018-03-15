國、民兩黨總召都背債 柯建銘達5162萬

2018-03-15

監院公布最新財產申報

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院昨公布最新財產申報，國、民兩黨的立院黨團總召都有負債，民進黨總召柯建銘債務高達五一六二萬餘元、國民黨立法院黨團總召林德福則有二八一萬餘元的債務。新北市長朱立倫雖無債務，但存款卻減少二千多萬元。

柯建銘申報不動產五筆，都在台北市信義區，另有一輛賓士汽車、存款六十二萬餘元、股票五十二萬餘元、四筆保單，不過，債務高達五一六二萬餘元，多是住宅貸款，與上次申報不動產僅兩筆、債務五四八四萬元相較，一年來，房產增加三筆，債務少了三二二萬元。

林德福申報不動產達廿九筆、一輛Lexus汽車、存款八三一萬餘元、有價證券一五○萬餘元、九筆保單、債務二八一萬餘元，與上次申報的三二五萬元相比，債務略微減少。

時代力量立委黃國昌申報十五筆土地、八筆建物，坐落於新北市汐止區、板橋區與新竹縣，存款近一四三萬元，並申報Lexus和Audi汽車各一輛，另有債務近一三一八萬元，主要是保單借款和購置不動產。

至於朱立倫存款為二七四五萬餘元，有價證券四四四二萬餘元，另有十二筆土地、三筆建物和總價二七二萬餘元的股票全數信託。與上次申報相比，存款減少二千多萬元，有價證券減少一六○○多萬元。