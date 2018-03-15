舊制退休專戶 國民黨要求台銀解凍

2018-03-15

〔記者施曉光、鍾麗華／台北報導〕國民黨四百九十九位勞基法舊制退休黨工被解雇一年多後，因農曆過年前被行政院黨產會指示台銀擋下，迄今無法領回過去在職期間每月自行提撥台銀帳戶的舊制退休準備金專戶的錢，國民黨行管會主委邱大展昨召開記者會指出，台北市勞動局十二日行文國民黨說明，台銀及黨產會作法已經涉嫌違反勞基法第五十六條第一項規定，已行文台銀要求儘速辦理給付，等於是明確打臉台銀與黨產會。

邱大展並指出，黨產會濫權、擴權，台銀成黨產會附隨組織，國民黨保留法律追訴權，且不排除向監察院提出檢舉，要求台銀依照北市勞動局函復說明儘速辦理給付作業。

邱大展表示，這四百九十九位舊制黨工，總計存在台銀專戶共六千七百多萬元，原本今年初申請撥款，台北市政府也通知台銀撥款，黨產會卻違法濫權，要求台銀不准撥款，完全到無法無天的地步。他強調，那些錢並非國民黨的錢，黨產會根本沒理由扣住。

邱大展指出，國民黨向台北市政府反映後，台北市勞動局已經回函明確告知台銀及黨產會作法，涉及違反勞基法。

黨產會︰可透過正當程序申請

黨產會發言人施錦芳則表示，黨產會基於保護勞工權益的立場，一再向國民黨表示，只要基於勞工權益的事項，透過正當程序進行申請，會盡快准予動支，相關爭議也已向國民黨企業工會說明。