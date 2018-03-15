苗縣長選舉不提名 民進黨禮讓徐定禎

2018-03-15

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會昨決議下屆苗栗縣長選舉不予提名，支持無黨籍頭份市長徐定禎參選。民進黨主席、總統蔡英文會中表示，徐定禎雖非民進黨員，始終與民進黨站在一起，絕對是民進黨的老朋友、好朋友。她要求所有民進黨同志團結一致，翻轉苗栗，以勝選為目標努力。

蔡促黨員挺徐 翻轉苗栗

徐定禎則發表參選聲明，感謝民進黨中央，讓他有機會參選下屆苗栗縣長，他將力邀前民進黨立委吳宜臻擔任競選總幹事，倚重她的政策、經驗與人脈，共同打贏這場艱困的選戰。

徐定禎強調，這將是一場苗栗縣前所未有的激烈選戰，他保證全力以赴、贏得勝利。

蔡英文指出，頭份市長徐定禎出身基層，長期支持「台灣價值」，自二○○○年以來，就一路與民進黨站在一起，即使在二○○八年民進黨跌落谷底的時候，也始終與民進黨在一起。

蔡英文稱讚徐定禎以優異的經營管理能力，讓頭份市由虧轉盈，在徐的施政上，看到民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的精神。同時也高度肯定願意退出選戰的吳宜臻。

民進黨秘書長洪耀福則說，頭份是苗栗最大、人口最多的地區，頭份、竹南是共同生活圈，竹南鎮長康世明和徐定禎非常友好，若竹南頭份聯盟，將會形成很大力量，並給現任縣長徐耀昌很大壓力。