陳歐珀：盡速黨內整合 捍衛宜蘭

2018-03-15

〔記者林良昇、林敬倫／台北報導〕民進黨中執會昨公布提名黨籍立委陳歐珀參選下屆宜蘭縣長，陳歐珀昨在立院受訪表示，提名是承擔責任的開始，他將在最短時間內與黨內大老、地方意見領袖請益，整合民進黨力量迎接年底的選戰，下週會和代理縣長陳金德見面、溝通請益，也將盡最大誠意拜託陳金德一起承擔責任。

原本希望黨中央「徵召」參選的陳金德，前天因「私人行程」前往日本。陳金德透過幕僚表示，黨的任何決定他都尊重，會持續把縣政工作做好，爭取民眾信賴。

支持陳歐珀 議長陳文昌有但書

曾帶隊到黨中央力阻提名的縣議會議長陳文昌，雖對提名陳表示尊重與祝福，將會共同打拚與支持，但他話鋒一轉強調，如果在五二○之前，陳歐珀民調無法迎頭趕上國民黨提名人林姿妙，希望黨中央能慎重考慮，與地方共同商量，重新思考勝選之路。

下週拜會陳金德 盼共擔責任

陳歐珀昨表示，他將用最誠懇的方式來積極整合民進黨整體的力量，迎接年底的選戰。宜蘭是台灣的民主聖地，任何代表宜蘭縣參選各項公職的人，都必須共同承擔這樣的責任，捍衛宜蘭的價值。

對於是否邀請陳金德擔任競選總幹事？陳歐珀表示，他會盡最大誠意拜託陳金德，一起承擔責任；他也親自打電話給宜蘭縣黨部主委，今將一同拜訪宜蘭縣政府、縣議會、水利會、小英之友會，下週也會和陳金德見面，溝通請益。