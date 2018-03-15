黃偉哲：凝聚強有力「台南共識」

2018-03-15

〔記者蘇芳禾、邱灝唐／綜合報導〕民進黨昨正式提名立委黃偉哲參選台南市長，黃偉哲受訪指出，他一定以謙卑承擔的心情，團結所有同志、團結所有市民，凝聚強有力的「台南共識」；對於與民進黨立委陳亭妃的電話羅生門，未來會和包括陳亭妃在內所有的初選者「當面求教」。

將向陳亭妃等初選者「當面求教」

立委黃偉哲日前在政論節目提到，曾致電給陳亭妃，但雙方未聯絡上。對此，陳亭妃回擊，希望黃能提供通話紀錄，她會馬上致歉漏接電話，但如果黃沒有打電話，公然說謊是要陷誰於不義呢？黃偉哲則拿出通話紀錄表示，曾致電陳兩次，第一次是上週六晚上，但紀錄被洗掉，第二通則是週一晚上十點十一分，可能是因沒顯示號碼或其他原因才未接通，未來會持續聯絡。

不過，陳亭妃認為，政論節目是在週一下午錄影，黃偉哲卻只能拿出週一晚上的通話紀錄，這不能證明節目上「前幾天有打」的言論。陳亭妃強調，已多次申明會支持黨提名的人選，「不需要以此陷我於不義。」

黃偉哲受訪表示，未來會找時間當面向初選對手致謝與就教。他也透露，一名重量級政壇人士曾跟他分享自己贏得初選後，多次拜訪其他黨內對手卻遭閉門羹對待的經驗，未來他也會用同樣鍥而不捨的精神、謙卑承擔的心情，團結所有同志，全力爭取勝選。