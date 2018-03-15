陳其邁請益 菊：他等很久才回到這裡

2018-03-15

〔記者王榮祥／高雄報導〕獲民進黨提名參選下屆高雄市長的立委陳其邁昨拜訪市長陳菊，雙陳會第一回合聊了九十分鐘，主要討論市政建設、議員選舉等話題，算是為市長初選後的整合「邁」出第一步。陳菊笑說，陳其邁等了很久才回到這裡；陳其邁則表示，花媽提醒他胸襟有多大、世界就多大，他會謹記，並承諾會延續陳菊的施政。

雙陳會90分鐘 「邁」出整合第一步

陳其邁昨下午專程拜訪陳菊，他進市府沒帶任何助理，遇到熟人還逐一握手致意，但可能太久沒到市府，一度走錯方向往機要室走去，經提醒後才回頭找到市長室大門。

陳菊由兩位副市長許立明與史哲、民政局長張乃千陪同接待。雙陳先握手致意，陳菊笑說：「他等了很久才回到這裡」，還順帶虧史哲難得穿很帥，讓氣氛頓時輕鬆；陳其邁則始終微笑以對，態度靦腆又謹慎。

雙陳初選後首度會面，過程沒開放，事後陳菊送陳其邁離開，兩人一起受訪，媒體習慣性先詢問陳菊，她卻突然表示給「少年ㄟ」先講，陳其邁頓了一下、趕緊接話。

陳其邁指出，花媽在高雄十二年施政，是綠色執政品質保證的典範，未來有很多施政要延續；他瞭解花媽十二年來對高雄盡心盡力，值得新世代借鏡，如何延續花媽施政，對他是挑戰與責任。

陳其邁表示，花媽提醒他胸襟有多大、世界就多大，他會謹記，會以謙卑態度向全體市民、同志請益，全力為民進黨守住高雄。

陳菊：輔選陳其邁 市府團隊責任

陳菊指出，高雄市長初選已過去，透過民主方式，新的優質接班已產生，高雄應做民進黨典範，全力支持、輔選陳其邁，這是市府團隊責任。

陳菊形容陳其邁是民進黨栽培的新世代，認為新世代為民進黨理想要更團結，把高雄整合成功，並在議會過半，陳其邁優質接班後，才能促成府會一起努力。

她強調，議會監督是應該的，但府會應為高雄發展團結一致，而爭取議會過半是他的責任，市府團隊也會全力支持，希望他未來能為全體議員候選人助選。

陳菊因另有行程，受訪後先搭電梯離開，陳其邁則在電梯門關上前，向陳菊深深鞠躬致謝。媒體追問會談內容，問及花媽哪些重要市政建設應延續時，陳其邁秒回應：花媽「全部施政」都要延續。