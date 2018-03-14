周錫瑋諷只能做科長 侯友宜為科長加油

2018-03-14

〔記者施曉光、葉冠妤／綜合報導〕爭取國民黨提名參選新北市長的前台北縣長周錫瑋昨參加初選協調會前受訪，暗諷對手前新北市副市長侯友宜，三次協調都只派代表參加，沒有尊重機制，消遣侯「只適合做一名科長」；侯友宜昨天回應，科長是推動市政的命脈，他以最辛苦、努力工作的科長為榮，「科長加油，我們好好當科長，一起努力讓新北市更好。」

周錫瑋強烈主張初選應辦政見會，對於侯友宜前天回應「靠雙手、雙腳打拚市政比較重要」，周昨也回應，「照他這樣講，去做一個科長是適合的，但做市長是遠遠沒有能力的。」

侯友宜昨天表示，自己當了七年多的副市長，也曾代理三個月的新北市長，「周縣長可能對我不太關心」，否則應可理解他的市政能力強到什麼程度。

新北市長民調4/6公布結果

另外，國民黨秘書長曾永權昨召集周錫瑋、侯友宜與前新北市議員金介壽等三方進行新北市長初選協調，確定四月五日完成民調作業，六日對外公布結果；在民調前會舉辦四場集會式政見發表會，以及委託地方電視台播出三集預錄式的電視政見會，如果有全國性電視台要辦電視政見會，黨中央也持開放態度。

國民黨組發會主委李哲華指出，民調預計於四月三至五日執行，六日上午公開拆封結果，將採全民調方式辦理。