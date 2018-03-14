民進黨中執會今拍板4縣市首長提名

2018-03-14

〔記者楊淳卉、彭琬馨／台北報導〕民進黨今召開中執會，將拍板黨內宜蘭縣、嘉義縣、台南市、高雄市等四縣市首長提名名單。由於宜蘭縣僅剩立委陳歐珀登記參選，中執會是否通過提名陳歐珀，今天就會確定。

宜蘭是否提名陳歐珀 外界關注

民進黨縣市長須初選地區包括宜蘭縣、嘉義縣、台南市、高雄市四縣市，已於三月五日至七日完成初選民調。嘉義縣由農委會前副主委翁章梁勝出，台南市由立委黃偉哲勝出，高雄市由立委陳其邁出線。宜蘭縣原有三人登記，後來兩位退選，未辦理初選，形成陳歐珀一人同額參選。

外界關注陳歐珀能否獲得提名，民進黨選對會上週表示，已將包括陳歐珀等四人提名案提報中執會討論。依照程序，經中執會通過後，才算正式完成提名，但中執會仍有否決權。

黨內派系屬正國會的陳歐珀民調低迷，宣布參選之後，頻傳遭到勸退，但他參選意志堅定。宜蘭縣議會議長陳文昌前天甚至帶隊至中央黨部力阻提名，建議延後提名至四月，將代理縣長陳金德納入觀察。

選對會成員表示，對於選對會建請提名案，中執會若不接受，需由出席執委三分之二以上投票議決。

時代力量昨召開記者會公布宜蘭選區提名人選，時代力量宜蘭黨部主委、中央黨部組織部主任林郁容表示，時力沒有排斥在宜蘭推薦適當人選參選縣長，心中也有一些還不錯的人選慢慢醞釀中，「我們一直有在準備」。

出席記者會的羅東聖母醫院院長陳永興表示，若民進黨提出的人選，到選前民調怎麼做都輸（國民黨）二十％以上，「大家難道不會想找更強的候選人出來嗎？」他說，自己與時代力量有許多口袋名單，若民進黨真的找不到人，「可以請洪耀福找我，我再告訴他口袋名單」。