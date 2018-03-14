救國團活動中心 將轉型一般旅館

2018-03-14

教部將廢止幽靈辦法

〔記者陳鈺馥、吳柏軒、楊綿傑、蕭玗欣／台北報導〕救國團「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」十二日預告廢止期滿，教育部近日將廢止這個無法源依據的「幽靈辦法」。救國團表示，依據發展觀光條例相關規定，青年活動中心至少仍能經營至二○二五年，期間將逐漸改善硬體設施，申辦旅館登記，逐漸轉型為一般旅館型態經營。

救國團：可經營至2025年

救國團表示，相關設施當初因青年缺乏活動場所，為配合政府青年輔導政策，因此在政府協助下，得以使用公有土地，在各地逐步興建青年活動中心、山莊、學苑等青年活動場所。後來依據發展觀光條例原訂二十四條第三項，教育部頒訂「住宿設施管理及安全維護辦法」管理。

不過，前述條文在二○一五年刪除，同時增訂新增第七十之二條，規定青年活動中心、國軍英雄館、勞工育樂中心等機構，十年內向地方主管機關申請旅館業登記、領取登記證及專用標識，才能繼續營業。

救國團總團部事業處專門委員陳建成表示，相關管理辦法修訂後，會利用緩衝的十年間，籌募資金，逐漸改善硬體設施，向觀光局或縣市政府申辦登記，逐漸轉型為一般旅館，目前都已規劃進行中。

教部研議另成立機構管理

據了解，在辦法預告廢止期間，救國團極力遊說教育部不要廢，交通部觀光局極度不願接燙手山芋，教育部私下研議要另外成立機構管理；對此，民進黨立委賴瑞隆痛批，憑什麼再為救國團青年活動中心開後門？

對此，教育部青發署表示，青年活動中心辦法將在近日報行政院刊登公報廢止，至於各方的意見，教育部正在彙整參考，後續青年活動中心要如何「轉型」，目前還在規劃中。