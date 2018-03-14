謠言終結站》新澳洲流感將殺死3億人？ 疾管署：錯誤訊息

2018-03-14

網傳內容：「有專家警告『新澳洲流感』將殺死三億人，蔓延到全世界各國」、「這是一種禽流感病毒的變異」、「勤洗手和打噴嚏時捂住嘴是阻止病毒傳播的最有效方法，但是這些措施也不足以應對這次新型病毒的傳播」。

查證結果：衛福部疾管署指出，雖然澳洲去年流感季流感疫情較往年嚴重，但主要流行病毒為H3N2型，並非由禽流感病毒變異而造成，至今當地也並未出現新型流感病毒流行疫情，或者是網路上流傳的新澳洲流感，因此網傳內容錯誤。至於預防流感方式，仍為勤洗手、有呼吸道症狀戴口罩等，有助降低疫情傳播。