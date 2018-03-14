中國將設「國家監察委員會」 習近平整肅工具

2018-03-14

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國第十三屆全國人民代表大會十三日處理這次修改憲法的另外一項重點：增設「國家監察委員會」。根據人大常委會提交的國家監察法草案，國監委可監察所有公職人員，有十二種調查手段，可不經法官批准最多「留置」調查對象六個月。成立國監委是全國人大刪除國家主席任期限制後，賦予習近平無限期統治的更強而有力的工具。

可不經法官批准 「留置」調查對象六個月

國監委整合現有的監察部、國家預防腐敗局、最高檢察院反貪污賄賂總局、最高檢反瀆職侵權局等機構和相關職能，與國務院、中央軍事委員會同為正國級單位，將與中共中央紀律檢查委員會合署辦公；監察對象上至黨機關、人大和常委會、法院、政協，下至教育、醫療、文化、體育等國家機關以及國營企業、研究機構職員。國監委主任每屆任期同全國人大，連任不得超過兩屆，即最多十年。

監察法草案賦予國監委「必要權限」，包括調查職務違法、犯罪時可採取訊問、凍結、搜查、查封、扣押、留置等十二種手段；其中「留置」不須經法官批准，一次不超過三個月，經上一級監察機關批准可延長一次，即最多可留置六個月。

儘管官方強調國監委不受行政機關、社會團體和個人干涉，獨立行使監察權，但其獨立性受到質疑。「法國國際廣播電台」中文網十三日報導，國監委擁有龐大的肅貪執法權，卻缺乏有力制衡，尤其是數萬名原檢察院反貪局人員轉編各級監察委，這些檢察官可佩槍執法，等於變相授予中紀委「槍把子」，成為習近平誅殺異己的工具。

外界盛傳，被指為習近平「軍中打虎」幹將、「紅二代」劉少奇之子劉源，可能出任國監委主任，以安撫紅二代，面對軍方亦有威信。

中國政法大學刑事訴訟法教授洪道德質疑，國監委缺乏約束，尤其在留置手段上。「美國之音」中文網十三日引述流亡美國的中國法律學者滕彪看法，留置和雙規一樣，「是對公民權利非常大的威脅」。過去「雙規」適用中共黨員，但國監委監察所有公職和政府關係企業職員。

紐約大學法學教授孔傑榮就質疑，政府資助大學的教授是否也歸國監委管？