焦點評論》中科院強化競爭力 也要防變成怪獸

2018-03-14

記者羅添斌／特稿

國防部針對「中科院設置條例」提出修正草案，若經行政院、立法院通過，已經完成法人化的中科院，未來將可在行政院專案核定之下，再將其他涉及國防科技與軍品研發、製造及生產的單位併入，而且可以進行跨部會的整併，中科院屆時將擁有不斷成長的動能，成為一家「超級軍火公司」，但行政與立法部門也必須強化監督功能，避免中科院成為難以控制的怪獸。

中科院在二○一四年完成法人化，成為第一個專責國防武器系統研發與生產的行政法人，並由國防部長兼任董事長，董監事都來自政府相關部會，在軍方內部的劃分上，傳統武器的研製與生產，都還留在國防部系統，精密武器的研發製造生產，則歸在法人化的中科院下，當初的業務劃分，就是希望避免「一家獨攬」的問題出現，也讓國防部及陸海空三軍仍留有軍事科技研發的動能，而非全部交給中科院負責。

時隔四年，國防部改弦易轍，透過修法的方式，讓目前還在國防部體系下的各個兵工廠，全部都併入中科院之內，中科院屆時將可擁有完整的軍事裝備生產品項領域。

部分人士擔憂大整併後，恐怕會讓中科院擴張為難以控制的「軍武怪獸」，甚至可能成為軍方成立外圍軍火公司「鐽震案」的翻版，但就國防部規劃方向而言，行政法人化之後的中科院，除有國防體系的保密措施及行政監督，依法還要接受國會的預算監督以及中科院內部運作的會計督考，這種多層次的監督與考核，應可擺脫外界「軍武怪獸」的印象。