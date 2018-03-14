拚國際市場 中科院行銷預算倍增

2018-03-14

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院近年來積極參與各大國際國防展、航太展，營造軍事武器裝備「台灣研發、台灣製造」國際形象與品牌，中科院今年大幅擴充行銷經費，預計動支四億六二九六萬元，較去年經費倍增，資深官員指出，對於台製武器裝備銷往國際市場的前景，可說是相當樂觀。

今年預計動支4.6億

這位官員指出，台灣研發、生產的軍品種類繁多，從飛彈、電子系統到各式模擬器、重要模組等，從武器裝備的上游、中游到下游，一應俱全，更重要的是，中科院具有「客製化」的能力，相較其他生產軍品的國家而言，我國可說是具有相當大的優勢與競爭力。

官員指出，中科院在二○一八年收支的規劃上，業務收入將可達到三八六億四八五八萬元，但業務成本與費用也高，達到三八三億八六四萬四千元；在中科院各類業務的支出方面，則以行銷費用擴充最多，與去年相較，去年的行銷費用額度為二億一八三八萬七千元，今年則擴充到四億六二九六萬元，為去年額度的二．一一倍。

官員說，中科院在近年來積極參與各大國防展、航太展、海事展與光電展等，已經成功將中科院的名號推向國際，為了進一步形塑「台灣研發、台灣製造」國際形象與品牌，年度的行銷費用額度有必要擴增。

官員指出，中科院改制為行政法人之後，積極參與國際各大展示會，自二○一五年起，已分別參與巴黎航展、巴林航展、日本航展、阿布達比防衛展、伊斯坦堡國防展等，爭取任何可以曝光的機會，並且由中科院長率領研發團隊負責人，向國際潛在買家說明台灣研發、製造武器系統、裝備的性能，以及與國際同性質裝備的優劣比較，獲得國際市場的正面評價。