環資部職掌 賴揆指示再討論

2018-03-13

〔記者曾韋禎、陳鈺馥／台北報導〕行政院組織改造工程最關鍵的環保署升格環境資源部，因其管制、管理觀念混淆不清，恐造成價值衝突，行政院長賴清德昨在行政立法協調會中親自裁示，「再做討論」。

兼掌保育、開發 有價值衝突

二○一○年修正通過「行政院組織法」，將原卅七個機關減少為廿九個，並自二○一二年啟動組織改造，至今仍有經濟及能源部、交通及建設部、農業部、環資部、內政部等尚待立法，賴揆昨邀立院民進黨團討論後續的組改作業。

其中，環保署預計併入交通部氣象局、農委會的林務及水保業務、內政部的下水道及國家公園業務、經濟部的地質、礦業及水利業務，成為環資部。不過內政部長葉俊榮已成功爭取國家公園續留內政部。

行政立法協調會一開始就出現質疑聲浪。多位立委直指，環資部同時掌理環保與資源兩大業務，彼此的思考邏輯完全相反，一邊是開發，一邊是保育，若是產業爭取水權的話，環資部如何思考？身兼司法及法制委員會召委的段宜康坦言，如果是照這樣的版本送進立法院，「一定過不了」。

李俊俋認為，這是馬政府時期規劃的組改，為什麼要急著通過？現在怎麼改，都是穿著衣服改衣服，一定很彆扭。

經濟部也擔心水利署改到環資部後，水資源將受管制，不利解決缺水問題，未來恐怕連水資源都不能開發，而經濟部會只剩下電可以管。

據透露，因會議意見多元沒有結論，賴揆最後提及，將再找一天邀集各部會及黨內立委開會溝通。