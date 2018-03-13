葉俊榮批辜嚴：被撤換才放馬後炮

2018-03-13

〔記者楊淳卉／台北報導〕婦聯會與內政部、黨產會就財產處理三方協商案已破局，不過婦聯會前主委辜嚴倬雲日前透過影片發聲，呼籲婦聯會所有資產歸國庫。對此，內政部長葉俊榮昨批辜嚴倬雲「她在放馬後炮」。

辜嚴籲婦聯會資產歸國庫

葉俊榮於立法院內政委員會會前受訪表示，婦聯會作為一個擁有財產的民間組織，組織卻非常寡頭，長期由辜嚴倬雲壟斷，組織的入會方式等，也都不符合「人民團體法」。內政部會不斷要求，婦聯會組織必須做民主改革，章程要修改，婦聯會也有回應，黨產會則有既定的處理程序，就按照法律走。

對辜嚴籲婦聯會資產歸國庫，葉俊榮說，原本三方協商的整體方向就要這樣做，「辜嚴倬雲被撤換後，才說婦聯會要怎麼樣」。

葉俊榮說，婦聯會還有兩個待解的問題，一是勞軍捐應該要回歸民眾，二是組織應依民主原則轉型，兩個問題環環相扣。過去在協商過程中，一度已經找到問題，但辜嚴反反覆覆，可惜還是只能用法律的方式處理，這樣的處理過程冗長、社會也會陷入枝節的困擾。是否覺得被婦聯會擺一道？葉俊榮說，本來就很了解這個組織、辜嚴這種特性。

對於近日爆出婦聯會將舊資料搬箱銷毀，葉俊榮答詢時表示，婦聯會的確有搬動資料，至於當中是什麼內容，連現在婦聯會的人都說不清楚；婦聯會已經擺脫辜嚴倬雲一人控管，其他人卻還不能掌控，這樣的組織型態非常需要大家檢驗。